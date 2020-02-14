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Ecevit’in adını taşıyan buz sporları salonu ilgi görüyor

Çankaya Belediyesi Bülent Ecevit Buz Sporları Salonu 7’den 70’e her yaştan spor yapmak isteyenlere alternatif olmaya devam ediyor.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Çankaya Belediyesinin Yukarı Dikmen Mahallesi’nde bulunan Buz Sporları Salonu buz pateni sevenlerin spor merkezi oldu. Başta çocuklar ve gençler olmak üzere her yaştan Çankayalının kullandığı merkez, bu sporu öğrenmek isteyenler için de iyi bir alternatif oluyor.

Çankaya Belediyesinin ilçede bir ilk olarak hayata geçirdiği ve aynı zamanda büyük siyaset adamı Bülent Ecevit’in adını yaşatan Salon, 2 bin 752 metrekare alana kurulu. Sporun yanı sıra farklı sosyal faaliyetlerde bulunabilmeye de imkan veren tesis 578 metrekare buz pisti ve 200 kişilik seyirci tribününe sahip. Buz hokeyinin de yapılabildiği salonda 147 metrekare ve 268 metrekareden oluşan toplantı ve eğitimlerin yapılabileceği iki çok amaçlı stüdyo bulunuyor. Her yaştan insan hizmet veren Bülent Ecevit Buz Sporları Salonu, 270 metrekarelik kafe ve restoranıyla da misafirlere hizmet veriyor. Başkentliler, tesis hakkında 440 81 81 numaralı telefondan bilgi alabilir.
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Bugün 12:04 TSİ Ankara/ Çankaya- Belediye

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