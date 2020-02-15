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Her okula can dost

Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı,"Ben bu projenin okullarla sınırlı kalmamasını istiyorum. Muhtarlarımız, kurumlar, STK'lar bir can dost sahiplenebilir. Buradan herkese bu konuda çağrıda bulunuyorum."dedi. 

Elif Duman
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Muammer Şahin Ortaokulu'na bir köpek sahiplendiren Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı,"Ben bu projenin okullarla sınırlı kalmamasını istiyorum. Muhtarlarımız, kurumlar, STK'lar bir can dost sahiplenebilir. Buradan herkese bu konuda çağrıda bulunuyorum."dedi. 

Altındağlı öğrencilere örnek olmak, onlara hayvan sevgisi aşılamak ve barınaktaki hayvanlara sahip çıkılmasını teşvik etmek amacıyla başlatılan “Her Okula 1 Köpek” kampanyası, yüzleri güldürdü. Başlatılan proje kapsamında Golden Retriever cinsi bir köpek, yeni evine kavuştu. Örnek Mahallesi’nde bulunan Muammer Şahin Ortaokulu tarafından sahiplenilen köpek, çocukların büyük ilgisini çekti. Okulun öğrencileri tarafından sevgiyle kucaklanan köpeğe, “Max” ismi verildi.

MAX YENİ EVİNDE

Okul Müdürü Cengizhan Yaşa tarafından teslim alınan Golden Retriever cinsi köpek, öğrenciler tarafından sevgi çemberine alındı. Bundan böyle okulun öğrencileri tarafından bakılacak olan köpeğe “Max” ismi verildi. Çocukların yoğun ilgisine karşılıksız kalmayan Max, yeni evine kısa sürede uyum sağladı. 

BAŞKAN BALCI’DAN ZİYARET

Altındağ’daki sokak hayvanlarına kucak açtıklarını, yaşamlarını sağlıkla sürdürebilmeleri için ne gerekiyorsa yaptıklarını söyleyen Başkan Asım Balcı, Max’i yeni evinde ziyaret etti. Okul Müdürü Cengizhan Yaşa’dan Max’in durumu hakkında bilgi alan Başkan Balcı, Max ile yakından ilgilendi. Başkan Balcı, “Max kısa bir süre önce evi olmayan, sahipsiz bir köpekti. Altındağ Belediyesi hayvan barınağında bulunuyordu. Projemiz kapsamında, Muammer Şahin Ortaokulumuz tarafından sahiplenildi. İsmini buradaki çocuklarımız koydu. Max’in şimdi mutlu bir yuvası var. Çocuklarla çok iyi anlaşıyor. Ben bu projenin okullarla sınırlı kalmamasını istiyorum. Muhtarlarımız, kurumlar, STK'lar bir can dost sahiplenebilir. Buradan herkese bu konuda çağrıda bulunuyorum." dedi. 

“ÇOCUKLAR DA, MAX DE ÇOK MUTLU…”

Altındağ Belediyesi’ne ve Başkan Asım Balcı’ya desteklerinden dolayı teşekkür eden Okul Müdürü Cengizhan Yaşa ise “Başkanımız çok destek oldu. Bir görüşmemizde kendisine bir köpek sahiplenmek istediğimizi söylemiştik. Sağ olsun, hemen ilgilendi.  Kısa sürede can dostumuzu sahiplendik. Geçmişte zor şartlarda yaşamış, biraz üzülmüş bir köpekti. Ama biz onu öyle sevdik, öylesine sevgiyle sarıldık ki, Max artık çok mutlu… Çocuklarımız onunla yakından ilgileniyor. Tedirgin olan, yaklaşamayan çocuklarımız vardı. Max onlara da kendini sevdirdi. Çocuklarımız da, can dostumuz da çok memnun… Çok teşekkür ederiz.” ifadelerini kullandı. 
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Bugün 10:25 TSİ Ankara/ Altindağ- Belediye

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