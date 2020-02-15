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Yenimahalle'den en anlamlı Sevgililer Günü

Yenimahalle Belediyesi, 14 Şubat Sevgililer Günü’nde engelleri ortadan kaldıran bir etkinliğe ev sahipliği yaptı.

Elif Duman
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Yenimahalle Belediyesi, 14 Şubat Sevgililer Günü’nde engelleri ortadan kaldıran bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Yenimahalle Belediyesi Engelliler Birimi’nin düzenlediği programda, her yaş grubundan yüzlerce engelli birey eğlence dolu bir akşam yaşadı.

İlk Adım Düğün Salonu’nda, 14 Şubat Sevgililer Günü’ne özel olarak düzenlenen “Sevgi Paylaştıkça Çoğalır” isimli programa; Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Belediye Başkan Vekili Mehmet Kartal, belediye meclis üyeleri ve çok sayıda ilçe sakini katıldı.  

Engelsiz yetenekler göz doldurdu

Nefes Engelliler Sosyal Tesisi öğrencilerinin eğitmenleri ile birlikte gerçekleştirdiği dans gösterisi ve şiir dinletisinin büyük beğeni topladığı etkinlikte, engelleri ortadan kaldıran bireylerin gitar ve kanun eşliğinde söylediği şarkılar geceye damga vurdu.

Engel tanımayan bireylerin yaşadığı mutluluğa ortak olan Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar “14 Şubat sevgililer gününde Yenimahalle’nin engel tanımayan bireyleri ile bir arada olmaktan mutluluk duyuyorum.  Sadece sevgililer gününde değil tüm yıl içinizde sevgi olmasını umut ediyorum. Hepimiz Türkiye Cumhuriyeti’nin eşit yurttaşıyız. Engelli de olsak engelsizde olsak bu ülkenin birliğine, beraberliğine, kardeşliğine sahip çıkmak durumundayız. Ayrım yapmaksızın hepimiz ortak kültüre ve geleneklere sahibiz. Genel idare ve yerel yönetimlerin ayrım yapmaksızın engelli bireylerin haklarını koruması, onurlu bir yaşam sürmesi için ortak mücadele sergilemesi gerekiyor. Bunu başarabilirsek engellilerin sorunlarını aşarız, barış ve kardeşlik içerisinde yaşarız.” dedi.

Yaşar, “Engelleri eşit yurttaşlık bilinciyle aşarız”

Ülkenin sıkıntılı bir süreçten geçtiğinin altını çizen Yaşar “Toplum olarak doğal afetler, terör, işsizlik gibi birçok problemin içerisinde yaşıyoruz. Bunları aşabilmenin yolu ülkenin vatandaşlarını eşit görmekten geçiyor. Göreve geldiğimiz günden beri engelli, engelsiz, genç, yaşlı ayrımı yapmaksızın tüm vatandaşları eşit gören bir bakış açısıyla hizmet sunuyoruz. Engelli vatandaşlarımızın günlük hayatta karşılaştıkları engelleri ortadan kaldırmak için var gücümüzle çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.
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Bugün 10:31 TSİ Ankara/ Yenimahalle- Belediye

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