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Mamak’ta sevgiliye nağmeler yükseldi

Mamak Belediyesi, tüm özel günlerde olduğu gibi 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla, Musiki Muallim Mektebi’nde Sevgililer Günü Konseri düzenledi.

Elif Duman
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Mamak Belediyesi, tüm özel günlerde olduğu gibi 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla, Musiki Muallim Mektebi’nde Sevgililer Günü Konseri düzenledi. Mamak Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu tarafından verilen “Sevgiliye Nağmeler”  konseri, izleyenlere sevgi dolu anlar yaşattı.

En büyük sevdamız Mamak

Yaklaşık 2 saat süren konserde, koristler, koro ve solo performanslarıyla büyüledi. Mamak Belediyesi olarak gerçekleştirdikleri sanatsal ve kültürel etkinlikler ile büyük beğeni kazandıklarını kaydeden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Sevgililer Günü,  sadece çiftlerin değil, yaşama sevgiyle bakabilen herkesin günüdür. Sevgililer Günü’nü bir güne sığdırmak yanlış olsa da, Mamak Belediyesi olarak bu günü güzel bir konserle daha da güzelleştirmek istedik" dedi. Belediye olarak her zaman kültürün ve sanatın etkin bir şekilde icra edilmesinden yana olduklarını kaydeden Başkan Köse, “Bu düşünce ile farklı etkinlikleri Güzel Mamak’ımıza kazandırdık. Yaptığımız festivaller, konferanslar, seminlerler ve konserlerle de kültür ve sanatta öncü bir ilçe haline geldik. En büyük sevdamız Mamak diyorum.” dedi.
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Bugün 10:42 TSİ Ankara/ Mamak- Belediye

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