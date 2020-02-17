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Altındağ’a iki önemli yatırım daha

Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, ilçeye kazandırdığı yatırımlara bir yenisini daha ekledi.

Elif Duman
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Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, ilçeye kazandırdığı yatırımlara bir yenisini daha ekledi. Karapürçek ve Başpınar mahallelerinde inşa edilen Çok Amaçlı Toplum Merkezlerinde vatandaşlar; toplantı, asker uğurlama ve kına gibi organizasyonlarını yapabilecek.

Çalışmaların büyük bir hızla devam ettiği Karapürçek Mahallesi’ndeki merkez 500, Başpınar Mahallesi’ne inşa edilen merkez ise 600 kişi kapasiteli olacak. Çok Amaçlı Toplum Merkezlerinde; kına, asker uğurlama, toplantı ve taziye gibi organizasyonlar yapılabilecek. Toplantı salonuna ait servis mutfağının da yer alacağı tesiste, gelin-damat odaları ve mescit de yer alacak. Yapılacak olan tesis sayesinde vatandaşalar modern ve ferah bir ortamda organizasyonlarını gerçekleştirebilecek. Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, iki Çok Amaçlı Toplum Merkezi’nin de bu yıl içerisinde hizmete açılacağını ifade etti.

“Mahallerimizin eksiklerini gidereceğiz”

Altındağ’ın her noktasında eksikleri gidermek için harekete geçtiklerini belirten Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, “Çok Amaçlı Toplum Merkezleri seçim döneminde hemşehrilerimize sözlerini verdiğimizin projelerden biri… Bu proje sayesinde hemşehrilerimiz her türlü organizasyonunu rahatlıkla gerçekleştirebilecek. Modern mimarisiyle de dikkat çeken tesis, mahallelilerin buluşma noktasına dönüşecek. İnşallah Çok Amaçlı Toplum Merkezimizi 2020 yılı içerisinde hizmete açmış olacağız. Şimdiden hemşehrilerimize ve Altındağ’a hayırlı olsun.” diye konuştu.
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Bugün 09:47 TSİ Ankara/ Altindağ- Belediye

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