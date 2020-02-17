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Oğuz: ''Muhtarlarımızın yanındayız''

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, “Canla başla birlikte çalıştığımız, yol arkadaşlarımız değerli muhtarlarımızın her zaman yanındayız. Kahramankazanımıza birlikte hizmet ediyoruz.” dedi.

Elif Duman
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Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, muhtarlardan gelen tüm öneri ve isteklere büyük önem verdiklerini belirterek, “Canla başla birlikte çalıştığımız, yol arkadaşlarımız değerli muhtarlarımızın her zaman yanındayız. Kahramankazanımıza birlikte hizmet ediyoruz.” dedi.

Kahramankazan Muhtarlar Derneği’nin 3. Olağan Genel Kurulu ilçedeki bir restoranda gerçekleştirildi. Kurula Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, Kaymakam Engin Aksakal ve ilçe protokolü ile STK’ların temsilcileri ile muhtarlar katıldı.  

Canla başla birlikte hizmet ediyoruz

Başkanı Oğuz, burada yaptığı konuşmada, genel kurulda muhtarlarla birlikte olmaktan dolayı büyük mutluluk duyduğunu ifade ederek, “Muhtarlarımız ilçemize canla başla birlikte hizmet ettiğimiz, yol arkadaşlarımız.  Muhtarlarımız tıpkı bir vücudu oluşturan kılcal damarlar gibi devletimizin gücünü ve hizmetini vatandaşlarımıza götürüyor” dedi. Oğuz, muhtarlardan gelen öneri ve isteklere büyük önem verdiklerini belirterek, geliştirdikleri projelerin bazılarının fikir babalarının muhtarlar olduğunu söyledi. Oğuz, muhtarlar tarafından getirilen önerileri proje olarak hayata geçirdiklerini anlatarak, bunlara örnekler verdi.

İşimiz gücümüz Kahramankazan

Oğuz, “İddiamız var, gücümüz var, hayallerimiz var. Bunları hep birlikte gerçekleştirdik, gerçekleştiriyoruz ve gerçekleştireceğiz. Bu hizmetleri yaparken en büyük yol arkadaşımız değerli muhtarlarımız sizlersiniz. Hizmet götürmede hiçbir zaman ayrımcılık yapmadık, yapmıyoruz ve yapmayacağız. Kafamızın arkasında başka hesaplar yok. Tek hesabımız, tek işimiz tek gücümüz Kahramankazan” sözleriyle sonlandırdı.

Kubat yeniden başkan

Genel Kurulda yapılan oylama sonucu, Kaharamankazan Muhtarlar Derneği’nin Kurucu Başkanı Atankey Kubat, 3’üncü kez başkanlığa seçildi. Başkan Oğuz, Kubat ve yönetim kurulu üyelerini tebrik ederek, başarılar diledi.
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Bugün 10:01 TSİ Ankara/ Kahramankazan- Belediye

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