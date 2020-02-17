Başkan Oğuz Ankaragücü'nü yalnız bırakmadı

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, Ankaragücü’nü son maçında yalnız bırakmayarak tribündeki yerini aldı. Oğuz, Ankaragücü'nün Fenerbahçe’yi 2-1 yendiği maçı büyük bir heyecanla izledi.

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, Eryaman Stadyumu'nda oynanan MKE Ankaragücü-Fenerbahçe maçını izledi. Başkan Oğuz’a stadyuma gelişinde ve tribünde taraftarlar yoğun sevgi gösterilerinde bulundu. Başkan Oğuz da kendisine tezahürat yapan taraftarları selamlayarak, alkışladı. Oğuz, Ankaragücü'nün Fenerbahçe’yi 2-1 yenerek ligde kalma mücadelesinde heyeti öneme sahip 3 puanı elde ettiği maçı büyük bir heyecanla izledi. Oğuz, galip gelen Ankaragücü'nü ve taraftarlarını kutlayarak, “Ankaragücümüz inşallah başkentimizi önümüzdeki sezon da Süper Lig’de temsil edecek. Şehrimizin takımı, Başkentimizin gururu Ankaragücümüzün her zaman yanındayız.” dedi.