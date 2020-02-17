Kahramankazan'ın Sultanları evinde galip

Türkiye Bayanlar Voleybol 1. Ligi’nde mücadele eden Kahramankazan Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, evinde ağırladığı Samsun Büyükşehir Belediyesi Anakent Voleybol Takımı’nı mağlup etti. Oynadıkları oyunla göz dolduran Kahramankazan’ın Sultanları mücadeleden 3-1 galip ayrıldı.

Kahramankazan Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, mücadele ettiği Türkiye Bayanlar Voleybol 1.ligi’nde son olarak Samsun Büyükşehir Belediyesi Anakent Voleybol Takımı’nı konuk etti. Kahramankazan Belediyesi Spor Salonu’nda oynanan karşılaşma ligdeki durumları göz önüne alındığında her iki takım içinde önem taşıyordu. Kahramankazanlı Filenin Sultanları oynadığı oyunla göz doldururken, kendi saha ve seyircisi önünde rakibini mağlup etmeyi başardı. Kahramankazan Belediyespor sahadan 3-1'lik skorla ayrıldı. Kahramankazanlı Filenin Sultanları bundan sonra oynayacakları maçlardan da galip ayrılarak ligde üst sıralara tırmanmayı hedefliyor.

Başkan Oğuz tribünde

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz da karşılaşmayı tribünden taraftarlarla birlikte izledi. Oğuz, evlerinde oynadıkları son karşılaşmadan galibiyetle ayrılan takımlarını tebrik ederek, “Takımımızın önümüzdeki maçlarda daha iyi bir performans sergileyerek ligin iyi şekilde bitireceğine inanıyorum. Tüm sporcularımızı ve teknik heyetimizi kutluyorum." dedi.