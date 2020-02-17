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Çankayalı minikler Picasso'yu tanıdı

Her yaştan Çankayalıya hizmet veren Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Merkezi’nin çocuk sanat atölyesine devam eden çocuklar, bu hafta dünyaca ünlü ressam Pablo Picasso’yla tanıştı.

Elif Duman
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Her yaştan Çankayalıya hizmet veren Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Merkezi’nin çocuk sanat atölyesine devam eden çocuklar, bu hafta dünyaca ünlü ressam Pablo Picasso’yla tanıştı.

Çankaya'nın en yeni sanat merkezi Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Merkezi'nde sanat eğitimleri ve atölyeler hızla devam ediyor. Merkezin en popüler kurslarından biri olan çocuk sanat atölyesine katılan minik Çankayalılar bu hafta dünyaca ünlü sanatçı Pablo Picasso'yu tanıdı ve eserlerini yorumladı.

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen’in, hizmet döneminde açtığı beşinci kültür ve sanat yapısı Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleşen etkinlikte öğrenciler, hayatı boyunca resmin yanı sıra heykel, baskı, seramik gibi alanlarda da unutulmaz eserler ortaya çıkarmış ünlü sanatçı Pablo Picasso'yu ve çalışmalarını inceledi. Minik sanatçılar, pastel boya kullanarak kendi özgür renk ve desen seçimleriyle çalışmalarını gerçekleştirdi.

Çocukların sanat eğilimlerini ortaya çıkarmak için özel çalışmalar ve atölyeleriyle dikkat çeken Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Merkezi'nde sanat atölyesinin yanı sıra çocuklara drama, cam boyama ve baskı kursları da veriliyor. Nazım Hikmet'in kurs ve atölyelerine katılmak isteyen tüm Başkentli çocuklar, etkinliklerin detaylarını ve kayıt dönemi hakkındaki bilgileri 458 89 00/1851 – 1852 - 1853 numaralı Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Merkezi'nin numarasından alabilirler.
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Bugün 11:12 TSİ Ankara/ Çankaya- Belediye

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