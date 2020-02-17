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Bahçıvanlık kursu kayıtları başladı

Çankaya Belediyesi tarafından ücretsiz olarak düzenlenen “Bahçıvanlık” eğitimleri için kayıtlar başladı. Kontenjan 300 kişi ile sınırlı.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Çankaya Belediyesince her yıl düzenlenen bahçıvanlık eğitimlerine katılmak isteyen vatandaşlar için kayıtlar başladı. 17 Şubat’ta başlayan başvurular, 28 Şubat’a kadar devam edecek. Çankayalıların her yıl yoğun ilgi gösterdiği eğitimler 300 kursiyerle sınırlı.

28 Şubat’ta kayıtların tamamlanmasının ardından 9 Mart’ta başlayacak eğitimlerde, kendi bahçesinin mimarı olmak isteyen vatandaşlar için önemli bilgiler verilecek. Ev bahçesi tasarımı, toprak hazırlığı, iç mekan bitkileri üretim ve bakımı, yağmur suyu hasadı, arıcılık, doğal yöntemlerle sebzecilik, dikey bahçecilik, sebze hastalıkları ve zararlıları, meyve, gül, çalı ve bağ budaması, meyve türlerinin yetiştirilmesi ve bakımı, meyve hastalıkları ve zararlıları, mevsimlik, çok yıllık bitkiler ile gül üretimi ve bakımı gibi birçok konu kursiyerlere anlatılacak. Teorik eğitimlerle başlayacak olan kurs, Uğur Mumcu Parkı içinde bulunan Çansera’da verilecek uygulama eğitimlerinin ardından 27 Mart’ta tamamlanacak. Toplam 40 saatin üzerinde eğitim alacak kursiyerlere katılım belgesi de verilecek.  

BAŞVURU TARİHİ 17-28 ŞUBAT

Bahçıvanlık eğitimleri her yıl olduğu gibi Maltepe’de bulunan Çankaya Belediyesi Yılmaz Güney Sahnesi’nde düzenlenecek. Çevre bilincinin geliştirilmesinin yanı sıra bahçe merakı olan vatandaşlara her türlü bilgiyi sağlayacak olan eğitimlerden yararlanmak isteyenler, 17-28 Şubat tarihleri arasında başvuruda bulunacak. Çankaya Belediye Başkanlığı Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne şahsen müracaat ederek kayıtlarını yaptırabilecek olan vatandaşlar, Belediyenin web sitesinden de konuyla ilgili detaylı bilgiye sahip olabilecek.  
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Bugün 11:32 TSİ Ankara/ Çankaya- Belediye

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