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Çankayalıların yeni spor alanı Erdal İnönü

Çankaya Belediyesi Erdal İnönü Yüzme Havuzu ve Su Sporları Kompleksi her yaştan Çankayalıya hizmet veriyor.

Elif Duman
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Çankaya Belediyesi Erdal İnönü Yüzme Havuzu ve Su Sporları Kompleksi her yaştan Çankayalıya hizmet veriyor. Çocuklar yarı olimpik havuzda yüzme öğrenmenin keyfini yaşarken, yetişkinler hem yüzme hem de fitness salonunda spor yapma imkanı buluyor.

Çankaya Belediyesi Erdal İnönü Yüzme Havuzu ve Su Sporları Kompleksi her yaştan Çankayalıya hizmet veriyor. Çocuklar yarı olimpik havuzda yüzme öğreniyor, yetişkinler hem havuzda hem de fitness salonunda spor yapma olanağı buluyor.

Çankaya Belediyesinin ilk yüzme havuzu olarak eylül 2018’de hizmete açılan Erdal İnönü Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu ve Su Sporları Kompleksi, 2 bin 692 metrekarelik alana kurulu. 25 metre uzunluğunda, 12,5 metre genişliğindeki havuz 5 kulvardan oluşuyor. Tesiste yüzme havuzunun yanı sıra aletli fitness salonu da bulunuyor.

Tesis, ‘Çankaya’da Yüzme Öğrenmeyen Çocuk Kalmayacak’ sloganıyla Çankaya Kaymakamlığı ve Çankaya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile imzalanan protokol kapsamında, ilkokul 4. sınıf öğrencileri beden eğitim derslerini Erdal İnönü Kapalı Yüzme Havuzunda yapıyor. Çocuklar uzman eğitmenlerden yüzme dersi alıyor. Çocuklara yönelik projeler ve çalışmalar ile sosyal belediyecilik alanında birçok yatırıma imza atan Çankaya Belediyesi, çocukların fiziksel ve sosyal gelişimlerine direkt katkısı olan çocukların yüzme sporunu erken yaşta öğrenmelerine destek veriyor.

TÜRKİYE’DE İLK

‘Biz En Çok Çocukların Belediyesiyiz’  anlayışı ile çocuklara yönelik proje ve hizmetlere çok önem verdiklerini kaydeden Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “Çocuklarımız her şeyin en iyisini hak ediyor. Onların yüzlerindeki gülümseme için çabalıyoruz. Erdal İnönü Kapalı Yüzme Havuzunun ardından Çiğdem’de açacağımız yüzme havuzu ile bu projeden daha fazla çocuğumuz yararlanacak. Devlet okullarındaki çocuklarımızın Beden Eğitimi Derslerini yüzme havuzunda yapmalarını sağlayan Türkiye'nin ilk belediyesiyiz. Çocuklarımızın erken yaşta yüzme sporu ile tanışmalarını sağlayan bu projeyle çocuklarımızı okullarından servislerle alıp yüzme havuzuna getiriyoruz, ders bitiminde de okullarına bırakıyoruz. Onların sağlıklı gelişimi için bütün imkanlarımızı onlar için kullanmayı görev biliyoruz. İyi bir gelecek için ruhen, bedenen iyi yetişmiş nesillere ülke olarak ihtiyacımız var.” diye konuştu.

Pazartesi hariç haftanın 6 günü yararlanabilen tesiste, çocuklar ve yetişkinler için ayrı kurs imkanı ve yetişkinler için serbest yüzme imkanı bulunuyor. Birlik Mahallesi’nde Lozan Park içinde yer alan tesisten yararlanmak için (0312) 441 20 18 numaradan bilgi alınabilir. 
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Bugün 11:39 TSİ Ankara/ Çankaya- Belediye

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