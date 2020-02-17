Yenimahalle'nin bilim adamları çocuk müzesinde

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’ın çocuklara armağan ettiği Evrensel Değerler Çocuk Müzesi, Yenimahalle’deki çeşitli okullardan bu yıl 5’incisi düzenlenen bilim şenliğine katılan çocukları ağırladı.

2017 yılından bu yana on binlerce çocuğa keyifli bir atmosferde kendilerini geliştirme fırsatı veren Yenimahalle’nin çocuk müzesi minik misafirlerini ağırlamaya devam ediyor. Bu kez de bilim şenliğine katılan, anaokulundan liseye kadar farklı yaş gruplarındaki 2 bini aşkın Yenimahalleli öğrenci, müze personeli eşliğinde alanları keşfetme fırsatı buldu.

Genç mucitler müzede keşfe çıktı

Minik mucitler, vahşi yaşam ormanlarında gizemli yolculuğun ardından çevre alanında enerji türlerini öğrenirken, entomoloji alanında birer entomolog olup böcekleri inceledi. Çocuklar, Pinokyo ve doğruluk alanında doğruluk temasını pekiştirdi. Birer veteriner hekim olup hayvanları tedavi ettikten sonra Planetaryum ve Uzay Merkezi’nde güneş sistemi hakkında bilgi edindi. Minik misafirler son olarak Bilim Alanında çekim yasası ve statik elektrik hakkında bilgi aldıktan sonra mutlu gözlerle müzeden ayrıldı.

Çağı yakalamalıyız

Müzenin faaliyete başladığı günden bu yana toplumun her kesiminden yoğun talep gördüğünü ifade eden Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar “Bizler toplumsal gelişme ve birey gelişimi yönünde katkı sunan bir okul dışı öğrenme sahası hazırladık. Yeni nesillerin toplumsal gelişmelere duyarlı, kendilerini sürekli geliştiren bireyler olması için çalışmalar yapıyoruz. Bu yüzden müzemizde verilen eğitimleri yakından takip ediyoruz. Sürekli olarak müzemizin eğitim programlarının geliştirilmesi için çalışıyoruz.” dedi.