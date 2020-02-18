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Yenimahalle'de Çağdaşlık Eğitim Semineri

Yenimahalle Belediyesi ile Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) Ankara Şubesi’nin 6 yıldır sürdürdüğü Çağdaşlık Eğitim Projesi işbirliği devam ediyor.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Yenimahalle Belediyesi ile Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) Ankara Şubesi’nin 6 yıldır sürdürdüğü Çağdaşlık Eğitim Projesi işbirliği devam ediyor. Proje kapsamında bu kez de; Türk Medeni Kanunu'nun kabulünün 94’üncü yılı münasebetiyle, Şentepeli kadınlara “Haklarımızı Bilelim” konulu seminer düzenlendi.

Tepekule İkinci Bahar Yaşlı Dayanışma Merkezi’nde gerçekleşen eğitim seminerinde, Avukat Neval Yılmaz kadınlara ilişkin yasal düzenlemeler hakkında bilgi ve birikimlerini anlattı. Uluslararası düzenlemeler, Türk Medeni Kanunu, aile mahkemeleri, 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun, kadın sığınma evleri, çalışan kadınlara ilişkin düzenlemeler ve iş kanunu gibi önemli konu başlıkları altında bilgi paylaşımlarının yapıldığı seminerde, katılımcılar da yaşadıkları sorunları gündeme getirerek neler yapabileceklerini öğrendi.

Bilmediğimiz hakkı savunamayız

Avukat Neval Yılmaz “Kadın haklarının iyileştirilmesi, geliştirilmesi, kadınların kendi haklarını bilmeleri çok önemli. Çünkü bilmediğimiz hakkı savunamayız. Türk Medeni Kanunu’nun kabulü ile kadınlar çok farklı bir yere geldi. Toplumda artık sayılan insanlar pozisyonuna geldik. Ama maalesef günümüzde birçok kadın ne gibi hakları olduğunu hala bilmiyor. Bir sorun yaşasalar nereye başvuracağını, nasıl mücadele edeceğini de bilmiyor. Bu nedenle bu eğitimler çok değerli” diye konuştu.

Seminer öncesi katılımcıları selamlayan ÇYDD Eğitim Birimi Sorumlusu Gülten Erciyas, ÇYDD ve Çağdaşlık Eğitim Projesi hakkında bilgi vererek “Türkan Saylan hocamızın da dediği gibi her okumuş kadının bu cumhuriyete bir borcu var. Bizler de bu borcumuzu ödemeye çalışıyoruz. Amacımız Atatürk ilkelerine saygılı cumhuriyet kadınları yetiştirmek. Bu noktada her zaman yanımızda olan ve destekleriyle bizlere güç veren Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’a hepiniz adına şükranlarımı sunuyorum.” dedi.
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Bugün 11:17 TSİ Ankara/ Yenimahalle- Belediye

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