Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 11:22 TSİ- Belediye G: Bugün 11:24 TSİ

''Geceyle Ağlaşan Sabahla Gülüşen Kadınlar'' sergisi

Aysel Atakurt’un Geceyle Ağlaşan Sabahla Gülüşen Kadınlar ve Kediler sergisi Zülfü Livaneli Kültür Merkezi’nde açıldı.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
mask
Haber albümü için resme tıklayın

Çankaya Belediyesi Zülfü Livaneli Kültür Merkezi Ressam Aysel Atakurt’un resim sergisine ev sahipliği yapıyor.

Çankaya Belediye Meclis Üyesi de olan Ressam Aysel Atakurt’un sergisinin açılışına katılan Alper Taşdelen, sanatın her alanında faaliyet gösteren, toplumsal dayanışmada en önde yer alan yetenekli belediye meclis üyeleri ile çalışmanın kendisi için bir şans olduğunu ifade etti.

Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Resim Atölyesi’nde başladığı resim çalışmalarına evinde kurduğu atölyesinde devam eden sanatçı Atakurt 11. kişisel sergisinde, kendi geliştirdiği alüminyum zemine karışık teknikle yaptığı 43 eserle sanatseverlerin karşısına çıktı. “Bir hayvansever olarak kedileri de izleyip, gözlemleyip çizmeyi seviyorum” diyen Atakurt, uzun zamandır öyküsü olan kadınları resmettiğine vurgu yaptı. Atakurt, “Benim kadınlarım geceyle ağlaşan sabahla gülüşen, hüzünlü oldukları kadar renkli ve eğlenceliler de. Her birinin bambaşka yaşam öyküsü var” diyerek sanatseverleri çalışmalarını izlemeye davet etti.

Sergi, Yıldızevler Mahallesi Şehit Mustafa Doğan Caddesi No: 59’da yer alan Zülfü Livaneli Kültür Merkezi’nde 23 Şubat’a dek görülebilir.    
# BELEDİYE HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Sincan’da anne-çocuk oyun evlerinde spor zamanı mask
Sincan’da anne-çocuk oyun evlerinde spor zamanı
Aile Merkezleri’nden iyilik hareketi mask
Aile Merkezleri’nden iyilik hareketi
Büyükşehir Gayrimüslim Mezarlarını Onarıyor mask
Büyükşehir Gayrimüslim Mezarlarını Onarıyor
ASKİ’li milli güreşçiler tarih yazdı mask
ASKİ’li milli güreşçiler tarih yazdı
Nağmağlup sporcular Keçiören’e çifte kupayla döndü mask
Nağmağlup sporcular Keçiören’e çifte kupayla döndü
Keçiören Belediyesi 10 ayda 180 milyon lira borç ödedi mask
Keçiören Belediyesi 10 ayda 180 milyon lira borç ödedi
Yenimahalle'de Çağdaşlık Eğitim Semineri mask
Yenimahalle'de Çağdaşlık Eğitim Semineri
Minik kuğular derslere başladı mask
Minik kuğular derslere başladı
Yenimahalle galibiyet sayısını 9’a çıkardı mask
Yenimahalle galibiyet sayısını 9’a çıkardı
Pursaklar’ın parkları bahara hazırlanıyor mask
Pursaklar’ın parkları bahara hazırlanıyor

Bugün 11:22 TSİ Ankara/ Çankaya- Belediye

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Sincan’da anne-çocuk oyun evlerinde spor zamanı mask
Sincan’da anne-çocuk oyun evlerinde spor zamanı
Aile Merkezleri’nden iyilik hareketi mask
Aile Merkezleri’nden iyilik hareketi
ASKİ’li milli güreşçiler tarih yazdı mask
ASKİ’li milli güreşçiler tarih yazdı
Nağmağlup sporcular Keçiören’e çifte kupayla döndü mask
Nağmağlup sporcular Keçiören’e çifte kupayla döndü
Keçiören Belediyesi 10 ayda 180 milyon lira borç ödedi mask
Keçiören Belediyesi 10 ayda 180 milyon lira borç ödedi
''Geceyle Ağlaşan Sabahla Gülüşen Kadınlar'' sergisi mask
''Geceyle Ağlaşan Sabahla Gülüşen Kadınlar'' sergisi
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
Büyükşehir konutları satışta mask
Büyükşehir konutları satışta
Başkentin en büyük mesire alanı yaza hazırlanıyor mask
Başkentin en büyük mesire alanı yaza hazırlanıyor
Baba olmayı önleyen 10 tehlike mask
Baba olmayı önleyen 10 tehlike
Keçiören’de 14 Şubat’ta 14 çiftten 14 evet mask
Keçiören’de 14 Şubat’ta 14 çiftten 14 evet
Bahçıvanlık kursu kayıtları başladı mask
Bahçıvanlık kursu kayıtları başladı
Yenimahalle'de ikinci bahar keyfi mask
Yenimahalle'de ikinci bahar keyfi

GALERİ

Koç Holding “MLMM 4.0” atağını Tüpraş ile başlattı mask
Koç Holding “MLMM 4.0” atağını Tüpraş ile başlattı
Kulvarları farklı olsa da aynı okulda motive oluyorlar mask
Kulvarları farklı olsa da aynı okulda motive oluyorlar
İstanbul Devlet Tiyatrosunda Bu Hafta (21 Ocak-26 Ocak) mask
İstanbul Devlet Tiyatrosunda Bu Hafta (21 Ocak-26 Ocak)
Mamak’ta santur konseri büyüledi mask
Mamak’ta santur konseri büyüledi
“SIFIR BİR” Anadolu’da Fırtına Gibi Esti mask
“SIFIR BİR” Anadolu’da Fırtına Gibi Esti
"Önceliğimiz temiz çevre" mask
"Önceliğimiz temiz çevre"
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL