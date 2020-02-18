Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 12:33 TSİ- Belediye G: Bugün 12:35 TSİ

ASKİ’li milli güreşçiler tarih yazdı

İtalya’nın başkenti Roma’da düzenlenen Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası’nda ASKİ Spor Kulübü güreşçileri 5 madalya kazandı.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
mask
Haber albümü için resme tıklayın

İtalya’nın başkenti Roma’da düzenlenen Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası’nda ASKİ Spor Kulübü güreşçileri 5 madalya kazandı. Avrupa Şampiyonu olan Süleyman Karadeniz ve Başkentin gururu olan ASKİ Sporlu milli güreşçiler, Ankara Esenboğa Havaalanı'nda coşkuyla karşılandı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi ASKİ Spor Kulübü başarıdan başarıya koşuyor. ASKİ Spor Kulübü güreşçileri bu sefer İtalya’nın başkenti Roma’da düzenlenen “Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası”na damgasını vurdu.

ASKİ Sporlu Milli güreşçi Süleyman Karadeniz 92 kiloda İsviçreli rakibi Samuel Scherrer'i 3-0 mağlup ederek altın madalya kazandı. Türk Milli Takımı'nın serbest stilde tek altın madalyasını kazanan Süleyman Karadeniz Avrupa Şampiyonu olurken, madalyalarıyla yurda dönen ASKİ Spor güreşçileri Süleyman Atlı, Haydar Yavuz, Selçuk Can ve Soner Demirtaş, Ankara Esenboğa Havaalanı'nda coşkuyla karşılandı.

HEDEF DÜNYA VE OLİMPİYAT ŞAMPİYONLUĞU

Avrupa Şampiyonu ASKİ Sporlu Süleyman Karadeniz, şampiyonluk sevincini karşılama töreninde ASKİ Spor Kulübü Genel Koordinatörü Emre Özmen, ailesi, antrenörü ve arkadaşlarıyla birlikte kutlarken, duygu ve düşüncelerini şu sözlerle paylaştı:

“İlk madalyamın altın olması beni çok mutlu etti. Çok mutluyum. Tarifi mümkün değil. Maça çıkmadan önce çok heyecanlıydım, maça çıktıktan sonra o heyecanım geçti. Sabah akşam zorlu antrenmanlarımız oldu. Çok iyi çalıştık.  Emeğimizin karşılığını aldık. Hedefimiz Dünya ve Olimpiyat şampiyonlukları elde etmek.”

Avrupa Güreş Şampiyonası’nda 57 kiloda ikinci olan Süleyman Atlı ise “Bu şampiyonaya hepimiz çok iyi hazırlandık. Asıl hedefimiz Tokyo 2020 Olimpiyatları. Her zaman şampiyonluk hedefimiz. Geçtiğimiz yıl Avrupa Şampiyonu olmuştum, bu yıl finalde ikinci oldum. Şimdi hedefimiz Tokyo 2020 Olimpiyatları’nda güzel dereceler almak” dedi.

“MADALYAMIZI İDLİB’DEKİ ŞEHİTLERİMİZE VE TÜRK MİLLETİ’NE ARMAĞAN EDİYORUZ”

ASKİ Spor Kulübü Genel Koordinatörü Emre Özmen, kendilerine en büyük desteği veren Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a teşekkür ederek, şunları söyledi:

“ASKİ Spor Kulübü bir tarih yazmış ve güzel derecelerle yurda dönmüştür. Özellikle Süleyman Karadeniz’in almış olduğu altın madalya bizim için çok değerli ve anlamlıdır. Şu an Türkiye’deki tek altın madalya ASKİ Spor Kulübü’nden Süleyman Karadeniz’den gelmiştir. Biz bu madalyalarımızı başta Elazığ ve Malatya depreminde hayatını kaybeden vatandaşlarımız ile İdlib’de şehit olan askerlerimize ve Türk Milleti’ne armağan ediyoruz.”
# BELEDİYE HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Sincan’da anne-çocuk oyun evlerinde spor zamanı mask
Sincan’da anne-çocuk oyun evlerinde spor zamanı
Aile Merkezleri’nden iyilik hareketi mask
Aile Merkezleri’nden iyilik hareketi
Büyükşehir Gayrimüslim Mezarlarını Onarıyor mask
Büyükşehir Gayrimüslim Mezarlarını Onarıyor
Nağmağlup sporcular Keçiören’e çifte kupayla döndü mask
Nağmağlup sporcular Keçiören’e çifte kupayla döndü
Keçiören Belediyesi 10 ayda 180 milyon lira borç ödedi mask
Keçiören Belediyesi 10 ayda 180 milyon lira borç ödedi
''Geceyle Ağlaşan Sabahla Gülüşen Kadınlar'' sergisi mask
''Geceyle Ağlaşan Sabahla Gülüşen Kadınlar'' sergisi
Yenimahalle'de Çağdaşlık Eğitim Semineri mask
Yenimahalle'de Çağdaşlık Eğitim Semineri
Minik kuğular derslere başladı mask
Minik kuğular derslere başladı
Yenimahalle galibiyet sayısını 9’a çıkardı mask
Yenimahalle galibiyet sayısını 9’a çıkardı
Pursaklar’ın parkları bahara hazırlanıyor mask
Pursaklar’ın parkları bahara hazırlanıyor

Bugün 12:33 TSİ Ankara- Belediye

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Sincan’da anne-çocuk oyun evlerinde spor zamanı mask
Sincan’da anne-çocuk oyun evlerinde spor zamanı
Aile Merkezleri’nden iyilik hareketi mask
Aile Merkezleri’nden iyilik hareketi
ASKİ’li milli güreşçiler tarih yazdı mask
ASKİ’li milli güreşçiler tarih yazdı
Nağmağlup sporcular Keçiören’e çifte kupayla döndü mask
Nağmağlup sporcular Keçiören’e çifte kupayla döndü
Keçiören Belediyesi 10 ayda 180 milyon lira borç ödedi mask
Keçiören Belediyesi 10 ayda 180 milyon lira borç ödedi
''Geceyle Ağlaşan Sabahla Gülüşen Kadınlar'' sergisi mask
''Geceyle Ağlaşan Sabahla Gülüşen Kadınlar'' sergisi
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
Büyükşehir konutları satışta mask
Büyükşehir konutları satışta
Başkentin en büyük mesire alanı yaza hazırlanıyor mask
Başkentin en büyük mesire alanı yaza hazırlanıyor
Baba olmayı önleyen 10 tehlike mask
Baba olmayı önleyen 10 tehlike
Keçiören’de 14 Şubat’ta 14 çiftten 14 evet mask
Keçiören’de 14 Şubat’ta 14 çiftten 14 evet
Bahçıvanlık kursu kayıtları başladı mask
Bahçıvanlık kursu kayıtları başladı
Yenimahalle'de ikinci bahar keyfi mask
Yenimahalle'de ikinci bahar keyfi

GALERİ

Koç Holding “MLMM 4.0” atağını Tüpraş ile başlattı mask
Koç Holding “MLMM 4.0” atağını Tüpraş ile başlattı
Kulvarları farklı olsa da aynı okulda motive oluyorlar mask
Kulvarları farklı olsa da aynı okulda motive oluyorlar
İstanbul Devlet Tiyatrosunda Bu Hafta (21 Ocak-26 Ocak) mask
İstanbul Devlet Tiyatrosunda Bu Hafta (21 Ocak-26 Ocak)
Mamak’ta santur konseri büyüledi mask
Mamak’ta santur konseri büyüledi
“SIFIR BİR” Anadolu’da Fırtına Gibi Esti mask
“SIFIR BİR” Anadolu’da Fırtına Gibi Esti
"Önceliğimiz temiz çevre" mask
"Önceliğimiz temiz çevre"
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL