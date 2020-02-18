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Sincan’da anne-çocuk oyun evlerinde spor zamanı

Sincan Belediyesi, anne-çocuk oyun evlerinin minik sakinlerini sporla tanıştırdı. Çocuklar hocalar eşliğinde spor yapıp verimli zaman geçirdi.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Sincan Belediyesi örnek faaliyetlerine bir yenisini daha ekledi. Anne-çocuk oyun evlerinde çocuklar artık spor yapma imkanı buluyor.

Anne-çocuk oyun evlerinin sayısını arttırmayı hedefleyen Sincan Belediyesi, bu evler aracılığıyla çocukların bir arada zaman geçirmesini, iletişim kurmasını ve kişisel gelişimlerine katkı sağlamalarını amaçlıyor. Oyun evlerinde önemli gün ve haftalar kutlanıyor, çocuklar rengarenk oyuncaklar ve çeşitli etkinliklerle keyifli zaman geçiriyor.

Minikler anne-çocuk oyun evlerinde şimdi ise spor yapmaya başladı. Spor hocaları eşliğinde ücretsiz sportif faaliyetlere katılan çocukların heyecanı, annelerini de mutlu etti. Çocuklarının bedensel ve ruhsal gelişimi için sporun önemine dikkat çeken uzmanlar, aileleri sportif faaliyetlere katılmaya davet etti.
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Bugün 15:48 TSİ Ankara/ Sincan- Belediye

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