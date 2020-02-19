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Sincan Belediyesinden Afet Bilinci Farkındalık Eğitimi

AFAD ile Anda Kardeşe Vefa Derneği işbirliği ile başlayan Afet Bilinci Farkındalık Eğitimi, yerel yönetimler arasında ilk Sincan Belediyesinde verildi.

Elif Duman
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AFAD ile Anda Kardeşe Vefa Derneği işbirliği ile başlayan Afet Bilinci Farkındalık Eğitimi, yerel yönetimler arasında ilk Sincan Belediyesinde verildi. Sincan Lale Konferans Salonunda gerçekleştirilen eğitimde konuşmacı olarak Afet Bilinci Eğitmeni Gökhan İldaş yer aldı. Eğitime Sincan Belediyesi personelleri ile vatandaşlar katıldı. 

Eğitimde afet nedir, afet anında ve sonrasında nasıl en az zararla kurtulabiliriz, ihtiyacı olan birine ilk yardım nasıl uygularız? konuları ele alındı.

Afet Bilinci Eğitmeni İldaş, hangi afet durumlarında hangi tedbirlerin alınacağı ile ilgili bilgiler verdi ve bazı korunma yollarını uygulamalı olarak anlattı.

İldaş, “Çevremizdeki tehlikelere karşı önlem almayı öğrenmeliyiz. Unutmayın; tehlikeyi yok edemeyiz, yok sayamayız; fakat alacağımız önlemler ile zararın en az seviyede olmasını sağlayabiliriz. Bu bizim elimizde.” diye konuştu.

Eğitimde ayrıca; eşyaların duvara sabitlenmesi, vatandaşların yanlarında kimlik bilgileri ve yakınlarının telefon numaralarının yer aldığı bir kart bulundurması, her bireyin mutlaka acil durum çantası hazırlamasının önemi ile acil durum sonrası nerede toplanılmalı ve kaçış planının önceden yapılması gerektiği özenle vurgulandı.  

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan,” Yaşanan acıların tekrarlanmaması adına vatandaşlarımızın daha bilinçli hareket etmesini önemsiyoruz. AFAD ile Anda Kardeşe Vefa Derneği işbirliği ile düzenlenen eğitimimiz gayet verimli geçti. Vatandaşlarımızın geleceğe daha umutlu bakması için eğitimlerimiz artarak devam edecektir. Rabbim ülkemize ve milletimize bir daha afet göstermesin.” diye konuştu.

Eğitimin ardından katılımcılara “Afet Bilinci Farkındalık Eğitim” sertifikası verildi.
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Bugün 10:14 TSİ Ankara/ Sincan- Belediye

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