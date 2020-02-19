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ATO, Mesleki Eğitime Destek Vermeye Devam Ediyor

Ahi Evran Mesleki Eğitim Merkezi Çıraklık Atölyesi, Ankara Ticaret Odası’nın (ATO) destekleriyle yenilendi.

Elif Duman
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Ahi Evran Mesleki Eğitim Merkezi Çıraklık Atölyesi, Ankara Ticaret Odası’nın ( ATO) destekleriyle yenilendi. Atölyenin açılışını yapan ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, “Ankara iş dünyası olarak sektörde çalışacak olan öğrencilerin bilgisini pratiğe aktararak gelişmelerini ve hizmet sektörüne nitelikli ara eleman yetiştirilmesini hedefliyoruz.” dedi.

Mesleki eğitime verdiği önemle çalışmalarını sürdüren ATO, çıraklık eğitimi sisteminin yaygınlaştırılması ve işlerliğinin artırılması amacı ile çırak, kalfa, usta ve usta öğretici yetiştirmenin yanı sıra işsizliği önleme hedefiyle yaptığı çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. ATO’nun 43 No’lu Kuaför ve Güzellik Salonları Meslek Komitesi’nin katkılarıyla Ahi Evran Mesleki Eğitim Merkezi Berber Atölyesi’nin restorasyonuna destek verdi.

ATO Başkanı Baran, Ahi Evran Mesleki Eğitim Merkezi Berber Atölyesi’ni restore ederek, öğrencilerin mesleki pratik yapmalarına katkı sağladıklarını söyledi. Mesleki eğitimin kalitesinin nitelikli işgücü anlamına geldiğini kaydeden Baran, eğitime yapılan katkıların misliyle iş hayatında karşılığını bulduğunu söyledi. Altındağ’da 1987 yılında eğitim vermeye başlayan Ahi Evran Mesleki Eğitim Merkezi’nin Ankara’nın nadir çıraklık eğitimi veren kurumlarından olduğunu dile getiren Baran, “Yüzyıllardır Ankara’nın bu bölgesinde ticaretin usta-çırak ilişkisi ile geliştiği Ahilik geleneğini bugünün okul sıralarındaki gençler sürdürecek. Bu noktada bize gençlerimizi destekleyip eğitimlerine katkıda bulunmak düşer.” dedi.

Berber Atölyesi açılışına, Altındağ İlçe Milli Eğitim Müdürü Oğuz Yılmaz, Ankara İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Bedri Ekşi, Çırak Eğitim ve Öğretim Vakfı Başkanı İbrahim Karakoç, Ankara Berberler ve Esnaf Sanatkarları Odası Başkanı Sezayi Kara, Ahi Evran Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Ömer Delibaş, ATO 43 No’lu Kuaför ve Güzellik Salonları Meslek Komitesi Başkanı Ömer Sarıoğlu, Komite Başkan Yardımcısı Hanım Zeynep Azeritürk Özdem, Komite Üyeleri Gürsel Deliktaş, Çetin İnalkaç ve 61 No’lu Özel Eğitim Hizmetleri Meslek Komitesi Üyesi Abidin Memili katıldı.

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