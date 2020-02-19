Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 11:45 TSİ- Belediye G: Bugün 11:48 TSİ

YENİMEK fark yaratıyor

Yenimahalle Belediyesi’nin ilçe genelinde 20 noktada hizmet verdiği YENİMEK kursları, fark yaratmaya devam ediyor.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
mask
Haber albümü için resme tıklayın

Yenimahalle Belediyesi’nin ilçe genelinde 20 noktada hizmet verdiği YENİMEK kursları, fark yaratmaya devam ediyor. Meslek edindirme ve hobi kursları ile vatandaşa hizmet sunan YENİMEK Kurs Merkezleri, ilçenin dört bir yanında binlerce ilçe sakinin hayatına dokunuyor.

Yenimahalle Belediyesi Ata Kültür Merkezi’nde bulunan YENİMEK Kurs Merkezinde eğitim gören ve Parkinson hastalığı ile mücadele Emine Yıldız, YENİMEK ile hayat’a bağlanıyor.

“66 yaşımda başarmanın huzurunu yaşıyorum”

Ahşap boyama, kağıt rölyef, iğne oyası, pasta yapımı, takı tasarımı, çini, işaret dili, drama gibi birçok alanda uzman eğitmenler eşliğinde eğitimlerin verildiği Ata Mahallesi YENİMEK Merkezi’nden faydalanan 66 yaşındaki Emine Yıldız “17 senedir bu bölgede yaşıyorum. 5 yıldır Parkinson hastalığı ile mücadele ediyorum. Hastalığımın ilk döneminde çok sıkıntılı günler yaşadım. Fiziksel olarak hareketlerim kısıtlandığı için evime kapandığım günler oldu. Yenimahalle Belediyesi’nin mahallemize kazandırdığı YENİMEK Kurs Merkezi, hastalık sürecinde yaşadığım sıkıntıları bana unutturuyor. Bu merkezde vaktimi kendimi geliştirerek ve arkadaşlarımla üreterek geçiriyorum.” dedi.

“İyi ki YENİMEK var”

4 yıldır YENİMEK’te eğitim aldığını ve birçok alanda kursa katıldığını belirterek sözlerine devam eden Yıldız “ Kurs merkezinin hastalığımın yarattığı psikolojik baskıyı atlatmamda çok büyük katkısı oldu. Mefruşat, örgü ve giyim kurslarına katılıyorum. 66 yaşındayım ve bir şeyleri başarmış olmak, üretmek bana huzur veriyor. İnsanlar YENİMEK’te dostluk ve arkadaşlık ilişkilerini geliştiriyor, keyifle vakit geçiriyor. İyi ki mahallemizde YENİMEK var. Kurs merkezinde hocalarımıza özellikle teşekkür ediyorum. Hastalığım sebebiyle yürümekte zorlandığımı bilen hocalarımız benim geliş gidiş saatlerimi dahi kontrol ediyor ve beni kapıda karşılıyor. Burası benim ikinci evim.” şeklinde konuştu.
# BELEDİYE HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Etimesgut Belediyesi gençleri madde bağımlılığına karşı bilinçlendiriyor mask
Etimesgut Belediyesi gençleri madde bağımlılığına karşı bilinçlendiriyor
Yeni Park, Gazeteci Orhan Birgit’in Adını Yaşatacak mask
Yeni Park, Gazeteci Orhan Birgit’in Adını Yaşatacak
Dansla farkındalık yaratıyorlar mask
Dansla farkındalık yaratıyorlar
Yenimahalleliler %40 daha temiz hava soluyacak mask
Yenimahalleliler %40 daha temiz hava soluyacak
Başkan Altınok: “Altınok belediyeciliğinde bahane yok, çözüm var'' mask
Başkan Altınok: “Altınok belediyeciliğinde bahane yok, çözüm var''
Çek Gönder & Beyaz Masa Çözer mask
Çek Gönder & Beyaz Masa Çözer
Keçiören’de geri dönüşüme teşvik mask
Keçiören’de geri dönüşüme teşvik
Sincan Belediyesinden Afet Bilinci Farkındalık Eğitimi mask
Sincan Belediyesinden Afet Bilinci Farkındalık Eğitimi
Altındağlı kadınlardan çocuklara tiyatro mask
Altındağlı kadınlardan çocuklara tiyatro
Sincan’da anne-çocuk oyun evlerinde spor zamanı mask
Sincan’da anne-çocuk oyun evlerinde spor zamanı

Bugün 11:45 TSİ Ankara/ Yenimahalle- Belediye

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Etimesgut Belediyesi gençleri madde bağımlılığına karşı bilinçlendiriyor mask
Etimesgut Belediyesi gençleri madde bağımlılığına karşı bilinçlendiriyor
Yeni Park, Gazeteci Orhan Birgit’in Adını Yaşatacak mask
Yeni Park, Gazeteci Orhan Birgit’in Adını Yaşatacak
Dansla farkındalık yaratıyorlar mask
Dansla farkındalık yaratıyorlar
Yenimahalleliler %40 daha temiz hava soluyacak mask
Yenimahalleliler %40 daha temiz hava soluyacak
Başkan Altınok: “Altınok belediyeciliğinde bahane yok, çözüm var'' mask
Başkan Altınok: “Altınok belediyeciliğinde bahane yok, çözüm var''
YENİMEK fark yaratıyor mask
YENİMEK fark yaratıyor
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
Büyükşehir konutları satışta mask
Büyükşehir konutları satışta
Başkentin en büyük mesire alanı yaza hazırlanıyor mask
Başkentin en büyük mesire alanı yaza hazırlanıyor
Baba olmayı önleyen 10 tehlike mask
Baba olmayı önleyen 10 tehlike
Büyükşehir Gayrimüslim Mezarlarını Onarıyor mask
Büyükşehir Gayrimüslim Mezarlarını Onarıyor
Bahçıvanlık kursu kayıtları başladı mask
Bahçıvanlık kursu kayıtları başladı
Kışın cildi koruyan 10 besin mask
Kışın cildi koruyan 10 besin

GALERİ

Koç Holding “MLMM 4.0” atağını Tüpraş ile başlattı mask
Koç Holding “MLMM 4.0” atağını Tüpraş ile başlattı
Kulvarları farklı olsa da aynı okulda motive oluyorlar mask
Kulvarları farklı olsa da aynı okulda motive oluyorlar
İstanbul Devlet Tiyatrosunda Bu Hafta (21 Ocak-26 Ocak) mask
İstanbul Devlet Tiyatrosunda Bu Hafta (21 Ocak-26 Ocak)
Mamak’ta santur konseri büyüledi mask
Mamak’ta santur konseri büyüledi
“SIFIR BİR” Anadolu’da Fırtına Gibi Esti mask
“SIFIR BİR” Anadolu’da Fırtına Gibi Esti
"Önceliğimiz temiz çevre" mask
"Önceliğimiz temiz çevre"
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL