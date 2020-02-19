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Başkan Altınok: “Altınok belediyeciliğinde bahane yok, çözüm var''

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Bir yandan belediyemizin borcunu ödüyor diğer yandan da söz verdiğimiz projelerimizi hayata geçiriyoruz. Altınok belediyeciliğinde bahane yok, çözüm vardır.''

Elif Duman
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Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Bir yandan belediyemizin borcunu ödüyor diğer yandan da söz verdiğimiz projelerimizi hayata geçiriyoruz. Altınok belediyeciliğinde bahane yok, çözüm vardır. Bizim hizmet anlayışımızda eserler bırakırken gönüllere dokunmak ve gönüller yapmak esastır.” dedi.

YAŞLI VE ENGELLİLERE SERVİS HİZMETİ

Başkan Altınok, her hafta salı günü Keçiören Belediyesi başkanlık binasında düzenlenen Halk Günü’nde Keçiören’in ve Ankara’nın çeşitli bölgelerinden gelen vatandaşlarla buluştu. Ulaşılabilir belediye başkanı olduğunu her fırsatta hatırlatan Başkan Altınok, vatandaşın talep ve beklentilerini karşılamak için yaklaşık 4 saat boyunca görüşmeler gerçekleştirdi. Anında çözülmesi gereken problemler için başkan yardımcıları ve birim müdürlerine talimat veren Başkan Altınok, kendisini ziyaret eden yaşlı ve engellilerin belediye servis araçlarıyla evlerine bırakılmalarını da sağladı.

“HAKKI VE HALKI UNUTMAMAK LAZIM”

Başkan Altınok Halk Günü’nün sonunda yaptığı değerlendirmede, halktan uzak bir belediyecilik anlayışının başarıya ulaşamayacağına vurgu yaparak “Gerek sokakta gerekse makamımızda vatandaşımızla iç içe, gönül gönüleyiz. Altınok hizmette bir neferdir. Keçiören’e yakışır hizmetlere ve eserler bırakmaya devam ediyoruz. Hakkı ve halkı unutmamak lazım. Eğer halktan koparsan halk seni aşağıya da çeker, yukarıya da taşır. Halkı unutursan, zamanı geldiğinde halk notunu kırar ve sınıfta kalırsın. Halk, kendisine gösterilen sıcaklığı ve gönülden hizmeti de, kendisine sırt çevirenleri de gayet iyi görür.” dedi.

SÖZ VERİLEN PROJELER HAYATA GEÇİRİLİYOR

Söz verilen projeleri hayata geçirmeye başladıklarını da belirten Altınok şu ifadeleri kullandı:

“Projelerimize de başladık. Belediye hizmet binamızın yanında bulunan arsamızda 400 araçlık kapalı otopark projesinin de temellerini attık. Otoparkımız, Ankara’da uzun zaman sonra belediye imkânlarıyla yapılan bir eser olma özelliği taşıyor. Otoparkımızın mülkiyeti ve işletmesi de belediyemize ait. Önümüzdeki ay Cumhuriyet Kule’mizin de ihalesini yapıyoruz. 2021 yılında da inşallah Cumhuriyet Kule’mizin açılışını yapacağız. Türkiye’de olmayan, dünyada da çok az olan bir projeyi daha hayata geçiriyoruz. Bu proje; ses, ışık ve müzik gösterisinin yapılacağı Türk Dünyası Su ve Gül Meydanı projemizdir. Dünyanın en güzel meydanını Keçiören’e yapacağız.”​
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Bugün 11:52 TSİ Ankara/ Keçiören- Belediye

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