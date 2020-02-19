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Yeni Park, Gazeteci Orhan Birgit’in Adını Yaşatacak

Alper Taşdelen, “Halkımızın mutluluğu bizim için her şeyden önde geliyor. Bu yönde projeler üretiyor ve bir bir hizmete sunuyoruz.”

Elif Duman
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Çankaya Belediyesinin Dikmen Osman Temiz Mahallesi’nde bir süredir yapımına devam ettiği yeni park tamamlandı.  

Yeni park çalışmalarını sürdüren Çankaya Belediyesi, Dikmen Osman Temiz Mahallesi’nde yaptığı parkın çalışmalarını tamamladı.

Sayısı 500’ü aşan park ve yeşil alanlarına bir yenisini Osman Temiz Mahallesi’nde ekleyen Çankaya Belediyesi, kaba inşaatının tamamlanmasının ardından alt yapı ve ağaçlandırma çalışmalarını bitirdiği yeni parkın açılışını kısa süre sonra yapacak. Bölge halkının şimdiden kullanmaya başladığı park, iki bölümden oluşuyor. Ortasından geçen bir sokakla iki bölüme ayrılan yeni park toplam 5 bin 90 metrekare alana sahip. 3 bin 335 metrekaresi yeşil alandan oluşan parkta, çocuk oyun alanı, basketbol sahası ve kondüsyon alanı da bulunuyor. Park, 7 adet kamelyasının yanı sıra ahşap ve duvar bankları ile de bölge halkına hizmet veriyor.

ORHAN BİRGİT’İN ADINI YAŞATACAK

Göreve geldiği andan itibaren park ve yeşil alan çalışmalarına büyük önem veren ve 72 yeni park yaparak halkın hizmetine sunan Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, yeni parkın, geçen yıl aramızdan ayrılan gazeteci Orhan Birgit’in adını yaşatacağını belirtti. Taşdelen; “Devlet adamı, gazeteci ve yazar kimliğiyle ülkemize hizmet etmiş Birgit’in adını verdiğimiz parkımız Osman Temiz Mahallesi’nde yaşayan vatandaşlarımıza hayırlı olsun. Halkımızın mutluluğu bizim için her şeyden önde geliyor. Bu yönde projeler üretiyor ve bir bir hizmete sunuyoruz” dedi.  
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Bugün 12:16 TSİ Ankara/ Çankaya- Belediye

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