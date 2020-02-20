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Başkan Oğuz'dan hasta vatandaşlara moral ziyareti

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, ilçedeki devlet hastanesinde ve evlerinde tedavi gören vatandaşları ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletiyor.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Kahramankazan’da büyük bir aile olduklarını ifade eden Oğuz, “Göreve başladığımız günden bu yana ailemizin hiçbir ferdini yalnız bırakmıyoruz.” dedi.

Başkan Oğuz, Kahramankazan Hamdi Eriş Devlet Hastanesi’nde tedavi gören vatandaşları ziyaret etti. Hasta vatandaşlarla yakından ilgilenen Oğuz, geçmiş olsun dileklerini iletti. Hastaların durumu hakkında yetkililerden bilgi alan Oğuz, hasta vatandaşlara sürekli olarak yanlarında olduklarını söyledi.

Oğuz, hastane personeliyle de sohbet ederek, çalışmalarında kolaylıklar diledi. Ayrıca evlerinde tedavi gören vatandaşları da unutmayan Oğuz, hasta vatandaşları evlerinde ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletiyor. Hasta ve hasta yakınları ise ziyaretten dolayı duydukları memnuniyeti dile getiriyor.

Acil şifalar diliyorum

Oğuz, Kahramankazan’da büyük bir aile olduklarını belirterek, göreve başladığı günden bu yana ailemizin hiçbir ferdini yalnız bırakmadıklarını söyledi.

Oğuz, “Bu doğrultuda hasta vatandaşlarımızı da ziyaret ediyoruz. Devlet hastanemizde yatarak tedavi gören ve evlerinde tedavileri devam eden vatandaşlarımızı ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Hâl hatır soruyoruz. Onlara bir nebze de olsa moral verebildiysek bu bizim için en büyük mutluluk. Tüm hastalarımıza Allah’tan acil şifalar diliyorum.” diye konuştu.
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Bugün 09:39 TSİ Ankara/ Kahramankazan- Belediye

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