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Başkan Demirel Kırgız Şairin Kitap Tanıtım Toplantısına Katıldı

Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, Uluslararası Türk Kültürü ve Teşkilatı (TÜRKSOY) Kırgızistan Ülke Temsilcisi ve Kırgız Devlet Halk Şairi Kojogeldi Kultegin’in 60. doğum yıldönümü toplantısına katıldı.

Elif Duman
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Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, Uluslararası Türk Kültürü ve Teşkilatı (TÜRKSOY) Kırgızistan Ülke Temsilcisi ve Kırgız Devlet Halk Şairi Kojogeldi Kultegin’in 60. doğum yıldönümü toplantısına katıldı. TÜRKSOY Genel Sekreterlik Binası'nda düzenlenen ve TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov, Kırgızistan Ankara Büyükelçisi Kubanıçbek ÖmürAliyev ev sahipliğinde düzenlenen programda Kojogeldi'nin kitapları tanıtıldı.

Başkan Demirel, Türk dünyasıyla bağları daha da güçlendirmek adına belediye olarak birçok etkinlik düzenlediklerini belirterek, " Kültür ve sanatların bütün dünya insanlarını birbirine yakınlaştırdığını, kaynaştırdığını ve birbirlerini daha da iyi tanımalarını sağladığını inanıyoruz.Her yıl 350 milyon Türk dünyası ve Anadolu coğrafyasını ilçemizde, uluslararası Anadolu Günleri Kültür ve Sanat Festivali'nde bir araya getiriyoruz. Şiirleriyle hem ulusal, hem de uluslararası kültür-sanat camiasında adını duyuran şair ve devlet adamı Kojogeldi Kultegin'nin kitapları bu birlik ve beraberliğe katkı sağlayan edebi hazinelerdir. Sayın Kojogeldi Kultegin'e sanat dünyamıza daha nice eserler kazandırması temennisinde bulunarak, bundan sonraki sanat hayatında başarılar diliyorum." dedi.
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Bugün 12:04 TSİ Ankara/ Etimesgut- Belediye

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