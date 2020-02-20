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Modern Mimarinin Sergisi Çağdaş Sanatlarda

Çankaya Belediyesinin ev sahipliğinde, Mimarlar Derneği 1927'nin 93. kuruluş yılı dolayısıyla düzenlenen Mimar Nejat Ersin Sergisi, 19-29 Şubat tarihleri arasında Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde Çankayalı sanatseverleri bekliyor.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Çankaya Belediyesi kültür merkezleri Başkent'in sanat nabzını tutmaya devam ediyor. Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi'nin ev sahipliğinde; Mimarlar Derneği 1927'nin 93. kuruluş yılı dolayısıyla düzenlenen Mimar Nejat Ersin Sergisi, 19-29 Şubat tarihleri arasında Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde Çankayalı sanatseverleri bekliyor.

Türkiye’de mimarların ilk bağımsız meslek örgütü olan Mimarlar Derneği 1927, mimarlığa ve kent kültürüne dair 90 yıllık birikimini, 2017 yılından beri her yıl özel olarak düzenlediği sergilerle Başkentlilerle paylaşmaya devam ediyor. 93. kuruluş yılında da Türkiye modern mimarlığının önde gelen isimlerinden Nejat Ersin’in (1924-2010) mesleki ve kişisel arşivine dayanarak hazırlanan sergiyi sanatseverlerle buluşturan Dernek, sanatseverleri  Türkiye'nin bir döneminin mekânsal ve sosyal gelişimine tanık olmaya davet ediyor.

İLK KEZ SANATSEVERLERLE BULUŞAN ESERLER

19 Şubat'ta açılışı yapılan sergiye Çankayalılar büyük ilgi gösterirken, serginin galasına beş yüzden fazla sanatsever katıldı. Mimar Nejat Ersin Sergisi, Ersin’in elli yıla yaklaşan meslek hayatına ve meslek dışı çok yönlü üretimlerine odaklanırken, yirminci yüzyıl Türkiye mimarlığının, meslek örgütlülüğünün ve aynı zamanda dönemin sosyal ve kültürel yaşamının da bir kesitini gözler önüne seriyor. Mimarlar Derneği 1927’ye bağışlanan mimarın projeleri, fotoğrafları, eskizleri, ödülleri, kitaplığı, çizim ve fotoğraf gereçlerinden oluşan arşiv de bu sergi aracılığıyla ilk kez kamuoyuyla paylaşılıyor. Çeşitli zamanlarda Nejat Ersin ile yapılan söyleşilerin sesli ve görüntülü kayıtlarıyla desteklenen sergi izleyicilerini bir mimar, yaşamı ve yapıtları ile buluşturuyor.

Selda Bancı küratörlüğünde gerçekleşen sergiyi Başkentliler, 29 Şubat tarihine kadar Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi Andrey Karlov Sergi Salonu'nda ziyaret edebilecek.
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Bugün 12:08 TSİ Ankara/ Çankaya- Belediye

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