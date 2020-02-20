Etimesgut Belediyesi Basketbolda Ankara Şampiyonu

Etimesgut Belediyesi Erkekler U18 Basketbol Takımı Ankara 1. Amatör Kümede Ankara Şampiyonu oldu. Tunahan Spor Tesisleri Kapalı Spor Salonu'nda yapılan ligin son maçını da Detay Spor'u 61-55 yenerek kazanan Etimesgut Belediyespor, 3 hafta önce garantilediği şampiyonluk kupasını Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel'in elinden aldı. Basketbolcular şampiyonluk sevincini taraftarları ve aileleriyle paylaştılar.

ESİSLEŞME BAŞARI GETİRDİ

Başkan Demirel, takımı ve teknik ekibi tebrik ederek, basketbolda yeni bir kulüp olmalarına rağmen kısa sürede önemli başarılar elde ettiklerini söyledi. Elde edilen başarıda tesisleşmenin önemli bir rol oynadığına dikkat çeken Demirel, Tunahan Spor Tesisleri gibi içerisinde böyle kapalı basketbol sahasının da olduğu 5 ayrı spor tesis kazandırdıklarını söyledi.