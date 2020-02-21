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Başkan Balcı’ya “Gönül” Ödülü

Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı’ya, Türkiye Yardımsevenler Derneği tarafından “Gönül” ödülü verildi. 

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Türkiye Yardımsevenler Derneği’nin 92’nci yıl kutlama ve ödül töreninde, Başkan Asım Balcı “Gönül” ödülü ile ödüllendirildi. Başkan Balcı, derneğe katkı sağlayan, yardımsever çalışmaları ile takdir toplayan kişilere verilen “Gönül” ödülünü, Türkiye Yardımsevenler Derneği Genel Başkanı Dilek Bayazıt’ın elinden aldı. Vakıfbank Genel Müdürlüğü’nde düzenlenen ödül töreni, yardımseverliğiyle takdir kazanmış, yaptığı burs ve yardımlarla gönülleri fethetmiş pek çok önemli ismi bir araya getirdi. 

“İYİ Kİ YARDIMSEVERLER VAR.”

Böylesine değerli ve önemli bir kurum tarafından ödüle layık görülmekten büyük mutluluk duyduğunu söyleyen Başkan Asım Balcı yaptığı kısa konuşmasında, gönülleri kazanmanın önemine değindi. 

Başkan Balcı “Kimse kendisini yalnız hissetmesin diye var olan bu tarz kurumlar iyi ki varlar. İyi ki iyi insanlar var, iyi ki gönüllüler var, iyi ki yardımseverler var. İyi ki hepiniz varsınız. Yerel yönetimler olarak bizler de elimizden geldiği kadar yanınızdayız, destek vermeye hazırız.” dedi.
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Bugün 09:40 TSİ Ankara/ Altindağ- Belediye

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