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Geleceğin sporcularına malzeme hediyesi

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, sportif faaliyetlere daha çok öğrencinin katılabilmesi için okullara spor malzemesi desteğinde bulundu.

Elif Duman
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Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, sportif faaliyetlere daha çok öğrencinin katılabilmesi için okullara spor malzemesi desteğinde bulundu. Spor malzemelerini alan öğrenciler büyük mutluluk yaşadı.

Eğitim ve spora katkılarıyla adından söz ettiren Kahramankazan Belediyesi, örnek bir çalışmaya daha imza attı. Kahramankazan Belediyesi ilçedeki okullara spor malzemesi desteğinde bulundu. Spor malzemeleri düzenlenen törenle okullara verildi. Kahramankazan Belediyesi Spor Salonu’nda düzenlenen törene Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, ilçe protokolü, öğrenciler, okul yöneticileri, öğretmenler ve veliler katıldı. Burada öğrencilerle bir araya gelen Oğuz, minik sporculara malzemelerini elleriyle dağıttı. Malzemelerini alan öğrencilerin mutlulukları görülmeye değerdi.

“Geleceği aydınlatacak yıldızlarımızsınız”

Edebiyat öğretmeni olan Başkan Serhat Oğuz, burada yaptığı konuşmada, spor malzemesi desteğini ilçedeki sportif faaliyetlere daha çok öğrencinin katılması için yaptıklarını belirterek, “Ne mutlu bugün burada Kahramankazanımızın geleceğindeki sporcularına küçük de olsa bir katkı sağlıyoruz. Sizlerin hem eğitim hayatı, hem sosyal hayatı, hem spor hayatı Kahramankazan Belediyesi olarak bizi çok ilgilendiriyor” dedi. İlçe milli eğitim müdürlüğünden okullara spor malzemesi sağlanması konusunda kendilerine gelen talep üzerine harekete geçtiklerini anlatan Oğuz, şöyle konuştu:
“Sizlerin taleplerini karşılamak bizim için büyük bir onur vesilesidir. Okullardan, öğretmenlerimizden, müdürlerimizden okullarla ilgili sizlerle ilgili hangi talep gelirse gelsin, tüm kalbimle ve samimiyetimle söylüyorum ‘hayır’ diyemiyorum. Kayıtsız, şartsız ‘evet’ diyorum. Çünkü bizim geleceğimiz sizlersiniz. Çünkü bizim göz bebeklerimiz, bizim geleceği aydınlatacak olan yıldızlarımız sizlersiniz. Biz bunun çok farkındayız.

“Sizleri çok, ama çok seviyoruz”

Sizlerin cıvıltısını duymak bize inanın o kadar güç katıyor ki. Sizleri ne kadar çok sevdiğimi anlatamam. Okullarınızda en güzel şekilde spor etkinliklerinizi, eğitim öğretim faaliyetlerinizi yaparsanız Kahramankazan Belediye Başkanınız olarak, bir öğretmeniniz olarak, bir meslektaşınız olarak sizlerin her zaman yanınızda olduğumu bilmenizi istiyorum. Sizleri çok, ama çok seviyoruz.”
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Bugün 09:54 TSİ Ankara/ Kahramankazan- Belediye

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