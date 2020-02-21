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Sincan Belediyesinden “Virüs” Önlemi

Salgın ve bulaşıcı hastalıkların yayılmasını önlemek amacıyla Sincan Belediyesi çalışmalarına hız kattı. İlçede toplu taşıma hizmeti veren dolmuşlar ve taksiler tedbir amaçlı dezenfekte edildi.

Elif Duman
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Salgın ve bulaşıcı hastalıkların yayılmasını önlemek amacıyla Sincan Belediyesi çalışmalarına hız kattı. İlçede toplu taşıma hizmeti veren dolmuşlar ve taksiler tedbir amaçlı dezenfekte edildi.

Sincan Belediyesi vatandaşların daha hijyenik ortamlarda seyahat etmesi için titiz bir çalışma yürütüyor.

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, Sincanlıların sık sık ziyaret edip vakit geçirdiği kıraathaneler ve konakları salgın ve bulaşıcı hastalıklara karşı önlem amaçlı belli aralıklarla dezenfekte ediyor. Bulaşıcı hastalıkların yayılmasında büyük etkisi olan ortak alanlar; mikroplardan virüslere, böceklerden haşerelere kadar insan sağlığına zararlı her türlü unsura karşı ilaçlanıyor. Ekipler toplu taşıma araçları için de ayrıca bir çalışma yürütüyor.

Her gün binlerce kişinin seyahat ettiği dolmuşlar ve taksiler teker teker ilaçlanıp dezenfekte edildi. Böylelikle hem mikroplar bertaraf edildi, hem de olası hastalık riski ortadan kaldırıldı. Sincan halkı, temizlik çalışmalarından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Ekipler, toplu taşımada hijyenin önemine dikkati çekerek, çalışmalarının aralıksız devam edeceğini bildirdi.

Sincan Belediyesi tüm ilaçlama ve dezenfeksiyon faaliyetlerinde Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılan ilaçları kullanıyor.
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Bugün 10:02 TSİ Ankara/ Sincan- Belediye

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