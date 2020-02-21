Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 10:43 TSİ- Gündem G: Bugün 10:44 TSİ

Türkiye’nin Gençleri İleri Analiz Araştırmaları Sonuçlandı

‘Türkiye’nin Gençleri - İleri Analizler’ araştırma kitabı lansmanı 26 Şubat’ta Gayrettepe Dedeman İstanbul Otel’de TGSP Yönetimi ile birlikte gerçekleşecek.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
mask

Türkiye Gençlik STK’ları Platformu (TGSP) Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Ahmet Özdinç’in editörlüğünü yaptığı ve çok sayıda akademisyenin çalışmalarının yer aldığı, ‘Türkiye’nin Gençleri - İleri Analizler’ araştırma kitabı lansmanı 26 Şubat’ta Gayrettepe Dedeman İstanbul Otel’de TGSP Yönetimi ile birlikte gerçekleşecek. TGSP Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Faruk Terzi ve Yönetim Kurulu Üyesi N. Bilal Erdoğan’ın da katılım sağlayacağı lansmanda ‘Türkiye’nin Gençleri’ hakkında yapılan detaylı araştırmanın sonuçları konuşulacak.

Kitabın editörü Dr. Ahmet Özdinç, Türkiye genelinde 8000 gençle yapılan saha araştırmasının ardından titiz ve yoğun bir çalışmanın sonucunda ‘Türkiye’nin Gençleri İleri Analizler’ kitabının oluştuğunu ifade etti. Hedefi Türkiye’deki gençleri anlamak, tanımak, ve beklentilerine karşılık vermek üzere yapılan analizler 12 ayrı başlıkta ve alanında uzman 13 akademisyen ile birlikte hazırlandı. Sahadan alınan verilerin “nasıl?”ını bilimsel analizler yoluyla arayan ve sonucunda çözüm üretmeyi amaçlayan çalışma ‘’Politika yapıcılara ve karar vericilere” rehber niteliği taşımaktadır.

Birçok önemli ismin katılacağı ‘Türkiye’nin Gençleri İleri Analizler’ kitap lansmanı 26 Şubat 9.30 ile 12:30 saatleri arasında Gayrettepe Dedeman İstanbul Otel’de gerçekleşecek.

Bugün 10:43 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
​Üstün Zekalı Çocuklar, Diğer Çocuklardan İzole Edilmemeli mask
​Üstün Zekalı Çocuklar, Diğer Çocuklardan İzole Edilmemeli
Türkiye’nin Gençleri İleri Analiz Araştırmaları Sonuçlandı mask
Türkiye’nin Gençleri İleri Analiz Araştırmaları Sonuçlandı
​Netflix’ten Türk yapımlarını 190 ülkeye tanıtacak yeni özellik mask
​Netflix’ten Türk yapımlarını 190 ülkeye tanıtacak yeni özellik
ATO, Mesleki Eğitime Destek Vermeye Devam Ediyor mask
ATO, Mesleki Eğitime Destek Vermeye Devam Ediyor
10 yılda LPG’li araç sayısı ikiye katlandı mask
10 yılda LPG’li araç sayısı ikiye katlandı
Hizmet sektörü “Ortak Akıl” için ATO’da buluştu mask
Hizmet sektörü “Ortak Akıl” için ATO’da buluştu
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
Büyükşehir konutları satışta mask
Büyükşehir konutları satışta
Baba olmayı önleyen 10 tehlike mask
Baba olmayı önleyen 10 tehlike
Yenimahalleliler Akıllı İnekle tanıştı mask
Yenimahalleliler Akıllı İnekle tanıştı
Büyükşehir Gayrimüslim Mezarlarını Onarıyor mask
Büyükşehir Gayrimüslim Mezarlarını Onarıyor
İnsan sağlığının en büyük tehdidi sigara mask
İnsan sağlığının en büyük tehdidi sigara
Eksik dişlerinizi tamamlamak için süreniz sınırlı mask
Eksik dişlerinizi tamamlamak için süreniz sınırlı

GALERİ

ATO’dan Üyelerine 7/24 Belge Hizmeti mask
ATO’dan Üyelerine 7/24 Belge Hizmeti
Koç Holding “MLMM 4.0” atağını Tüpraş ile başlattı mask
Koç Holding “MLMM 4.0” atağını Tüpraş ile başlattı
Kulvarları farklı olsa da aynı okulda motive oluyorlar mask
Kulvarları farklı olsa da aynı okulda motive oluyorlar
İstanbul Devlet Tiyatrosunda Bu Hafta (21 Ocak-26 Ocak) mask
İstanbul Devlet Tiyatrosunda Bu Hafta (21 Ocak-26 Ocak)
Mamak’ta santur konseri büyüledi mask
Mamak’ta santur konseri büyüledi
“SIFIR BİR” Anadolu’da Fırtına Gibi Esti mask
“SIFIR BİR” Anadolu’da Fırtına Gibi Esti
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL