Yenimahalle'de Klasik Türk Müziği Şöleni

Yenimahalle’yi kültür ve sanatın merkezi haline getiren Yenimahalle Belediyesi, bu kez de “Gönlümüzden Gönüllerinize” adlı programla Yenimahallelilere Klasik Türk Müziği akşamı yaşattı.

Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi’nde gerçekleşen programda, Yenimahalle Belediyesi Klasik Türk Müziği Topluluğu’nu dinlemek için salonu saatler öncesinden dolduran ilçe sakinleri, sanat müziğinin birbirinden değerli eserlerini keyifle dinledi.

Sevilen şarkılar Yenimahalleliler için söylendi

Şef Bülent Çınar’ın yönetiminde Klasik Türk Müziği eserlerinin hicaz, kürdi ve nihavent gibi beğenilen makamlarını dinleyiciler için seslendiren topluluk, müzikseverlere unutulmayacak bir musiki gecesi yaşattı.

Sunuculuğunu Hülya Köksal’ın yaptığı, Yenimahalle sakinleri tarafından büyük beğeni toplayan Klasik Türk Müziği Konserine gösterilen yoğun ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getiren Şef Bülent Çınar, “Kültürün ve sanatın ilçesi Yenimahalle’de, unutulmaz eserleri hep birlikte söylemekten mutluluk duyuyorum. Musiki ile dolu bu konser akşamında bizi yalnız bırakmadığınız için teşekkür ediyorum.” dedi.