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Başkan Yaşar'a Gönül Ödülü

Vakıfbank Genel Müdürlüğü Toplantı Salonu’nda yapılan kutlama ve ödül töreninde Başkan Yaşar yerel yönetimler olarak Başkent’te eğitim, kültür ve sosyal hayata verdiği desteklerden ötürü “Gönül Ödülü”ne layık görüldü.

Elif Duman
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Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün talimatıyla 1928’de kurulan ve sevgiyi, saygıyı, yardımı, iyiliği yıllardır gönülden paylaşan  Türkiye Yardım Sevenler Derneği’nin (TYSD) 92’inci kuruluş yıl dönümü kutlamalarına katıldı.

Vakıfbank Genel Müdürlüğü Toplantı Salonu’nda yapılan kutlama ve ödül töreninde Başkan Yaşar yerel yönetimler olarak Başkent’te eğitim, kültür ve sosyal hayata verdiği desteklerden ötürü “ Gönül Ödülü”ne layık görüldü.

Kardeşliğimizi pekiştirmeliyiz

Ödülünü TYSD Başkanı Dilek Bayazıt’ın elinden alan Yaşar, “Türkiye Yardım Sevenler Derneği, Çocuk Esirgeme Kurumu, Türk Hava Kurumu, Kızılay gibi kurumlar Cumhuriyetin ilk yıllarında, temelinde Türk toplumunun maddi manevi daha çok dayanışması ve yardımlaşması amacıyla kurulan kuruluşlardır. Bu kuruluşlar siyasi bir kuruluş değildir. Halkın yardımlarıyla ayakta duran kuruluşların siyaset ve sınıf ayrımı yapmaması gerekir. 100 yıla yakındır ayakta durmaya çalışan Yardım Sevenler Derneği’nin de imkanlarının daha çok artması lazım. Sahip çıkmalıyız. Yerel yönetimler olarak bizler de vatandaşlarımıza eğitim, sağlık, sosyal yardımlar gibi yardımlar yapıyoruz. Türk milleti bu konuda kadirşinas bir millet. En yakın örneği Elazığ depremi. Herkes seferber oldu. Ben bizzat gittim. Birlik, beraberlik ve kardeşliğimizi pekiştirmeliyiz. Kin ve nefretten uzak durmalıyız. Başkasının eksiklikleriyle değil kendi yaptıklarımızla ayakta duracağız. Bugün İslam ülkelerinden farklı bir ülkemiz varsa hepimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarına borçluyuz.” diye konuştu.  

Yardımseverler ödüllerini aldı

Programda Başkan Fethi Yaşar’ın yanı sıra Kamu Görevlileri Etik Kurulu Başkanı Köksal Toptan’a, Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı’ya, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Murat Karahan’a, İnönü Vakfı Başkanı Özden Toker’e ve Gamze Cizreli’ye de ‘Gönül Ödülü’ verildi. Ayrıca; TYSD Başkanı Dilek Bayazıt, yardımsever isimlere ve bağışçılara da plaket ve şiltlerini verdi.
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Bugün 11:36 TSİ Ankara/ Yenimahalle- Belediye

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