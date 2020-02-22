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Kahramankazan’da salgın hastalıklarla mücadele seferberliği

Kahramankazan Belediyesi, Corona Virüsü nedeniyle taksi ve toplu ulaşım araçları ile kahvehane gibi halkın ortak kullanım alanlarında dezenfeksiyon çalışması yürütüyor.

Elif Duman
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Kahramankazan Belediyesi, Corona Virüsü nedeniyle dünya genelinde yaşanan ölümlerin ardından tekrar gözlerin çevrildiği salgın ve bulaşıcı hastalık riskine karşı, taksi ve toplu ulaşım araçları ile kahvehane gibi halkın ortak kullanım alanlarında dezenfeksiyon çalışması yürütüyor.

Kahramankazan Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, salgın hastalıklarla mücadele konusunda seferberlik ilan etti. Ekipler, bu kapsamda vatandaşların yoğun olarak ve toplu şekilde bulundukları ortak kullanım alanlarında dezenfeksiyon çalışmaları yürütüyor. Ekipler bu doğrultuda bulaşıcı hastalıklara karşı özel olarak geliştirilmiş insan sağlığına zararsız solüsyonlarla taksi ve toplu ulaşım araçları ile kahvehaneler gibi halkın ortak kullanım alanlarında ilaçlama çalışması yapıyor. Virüslerin ortak kullanım alanlarından bulaşarak yayılma etkisini göz önünde bulunduran ekipler, buralarda düzenli aralıklarla dezenfekte ediyor. Ekipler çalışmalarını sürekli olarak devam ettirecek.

Vatandaşlar memnun

Vatandaşlar, belediyenin uygulamasından son derece memnun olduklarını ifade ederek, ilaçlama çalışmalarının sürdürülmesini istedi. Vatandaşlar, hassasiyetlerinden dolayı Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz ve belediye ekiplerine teşekkür etti.

İnsan sağlığı her şeyin üzerinde tutuyoruz

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, halkın sağlığı ve huzurunun en önemli öncelikleri olduğunu belirterek, “Yaptığımız tüm çalışmalarda insan sağlığını her şeyin üzerinde tutuyoruz. Bu konuda çok titiziz. Bu kapsamda dünya genelinde yaşanan son gelişmeleri de dikkate aldığımızda vatandaşlarımızı salgın ve bulaşıcı hastalık riskine karşı korumak için ekiplerimiz teyakkuz halinde. İlçemizde herhangi bir salgın riski görülmemesine karşın bu çalışmalarımızı yürütüyoruz. Ekiplerimiz dezenfekte çalışmalarını düzenli olarak sürdürecek.” diye konuştu.  
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Bugün 10:42 TSİ Ankara/ Kahramankazan- Belediye

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