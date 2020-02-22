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Keçiören’de 5 bin fidan dağıtıldı

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Keçiören`in bütün sokaklarını yeşillendireceğiz. 5 yıl içerisinde ilçemizin tüm sokaklarını ağaçlandırıp, Keçiören’i Türkiye`nin en yeşil kenti yapacağız.''

Elif Duman
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Keçiören’de herkesin bir dikili ağacı olacak’ diyen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Vatandaşlarımızla, çocuklarımızla ve gençlerimizle Keçiören`in bütün sokaklarını yeşillendireceğiz. 5 yıl içerisinde ilçemizin tüm sokaklarını ağaçlandırıp, Keçiören’i Türkiye`nin en yeşil kenti yapacağız. Dağıttığımız bu fidanları dikeceğiz, koruyacağız, sulayacağız ve takibini yapacağız.” dedi.

Hacı Mustafa Tarman İlkokulu ve Ortaokulundaki fidan dağıtım töreni öncesi okul bahçesinde toplanan öğrencilerle kucaklaşan ve onlarla bir süre sohbet eden Başkan Altınok, öğretmenlerin ve velilerin taleplerini de dinledi.

“ÇOCUKLARIMIZIN GÖNLÜ OKYANUSTUR”

Başkan Altınok 5 bin adet sedir fidanının dağıtıldığı törende yaptığı konuşmasında, “Umudumuz, ikbalimiz, melek ve çiçeklerimiz olan sevgili çocuklarımıza fidan dağıtıyoruz. En mutlu olduğumuz programlar çocuklarla, gençlerle, yaşlılarla ve engelliler ile yaptığımız programlardır. Onların gönülleri milyonlarca gönül, milyarlarca okyanustur.” dedi.

“AĞAÇLARIN SORUMLULUĞU ÇOCUKLARDA OLACAK”

Daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için hem fidan diktiklerini hem de fidan dağıtım programlarıyla vatandaşları bu seferberliğe dâhil ettiklerini vurgulayan Başkan Altınok, şunları söyledi:

“Çocuklarımızın hepsi bir fidandır. Fidanları dikip bakımını yapacağız. Keçiören'i Ankara'nın ve Türkiye'nin en yeşil ilçesi yapacağız. Biz Keçiören'de kayalık alana ağaç diktik. Sevgi ile inanarak yaparsanız kayada da bozkırda da ağaç biter. Her sokağımıza diktiğimiz ağacımızın sorumluluğu çocuklarımızda olacak. Aynı zamanda bu sokakların temizlikleri de bu çocuklarımızın teminatı altında olacak. Keçiören'de parkların ve yeşil alanların sayısını çoğaltıyoruz. En çok parkın ve en çok şelalenin bulunduğu ilçe Keçiören. Keçiören aynı zamanda bir güller şehridir. Dünyanın en güzel meydanını yapıyoruz. Çok iddialı gibi görünebilir ama Su ve Gül Meydanı dünyanın en güzel meydanı olacak.”
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Bugün 10:55 TSİ Ankara/ Keçiören- Belediye

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