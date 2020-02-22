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Keçiören’de metruk yapılar yıkılıyor

Keçiören Belediyesi, kent estetiğine aykırı yapıların yıkımı ile ilgili sürdürdüğü çalışmalar kapsamında merkez ve çevre mahallelerdeki gecekondu yıkımlarına devam ediyor.

Elif Duman
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Keçiören Belediyesi, kent estetiğine aykırı yapıların yıkımı ile ilgili sürdürdüğü çalışmalar kapsamında merkez ve çevre mahallelerdeki gecekondu yıkımlarına devam ediyor. Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Kentler insan gibidir. Önce inşa edilir, sonra zaman içerisinde eskiyerek estetiğini kaybeder. Yerel yönetimlerin temel görevi de kentin hücrelerini yenileyerek modern görüntüsünü muhafaza etmektir.” dedi.

“KEÇİÖREN’İ MODERN KENT HALİNE GETİRDİK”

Göreve geldiği 1994 yılında başlattığı kentsel dönüşüm çalışmalarıyla, modern Keçiören’in mimarı olan Başkan Altınok, ilçenin daha estetik bir görünüme kavuşmaşı için sokak sokak gezerek metruk yapıların yıkımı için talimatlar veriyor. Bu kapsamda Keçiören 23 Nisan Mahallesinde çalışma yürüten Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri onlarca gecekondunun yıkımını gerçekleştirdi. 

Keçiören’de doğup büyüdüğüne vurgu yaparak, Keçiören’in hizmetkârı olduğunu her fırsatta dile getiren Başkan Altınok, “Şehir medeniyet demektir. Şehrimizi inşa ederken tarihimize ve özümüze ait olan değerleri kentimizde yaygınlaştırmak için elimizden gelen her türlü çalışmayı yapıyoruz” diye konuştu.

“KEÇİÖREN’E AİT OLURSANIZ, HİZMETKÂR OLURSUNUZ”

Başkan Altınok şunları ifade etti:

“Eğer Keçiören’e ait olursanız, kalbinizde, beyninizde, yüreğinizde bu şehir olursa o kente hizmetkâr olursunuz. Biz de bir Keçiören çocuğu olarak bu şehri modern ve gezilip görülmesi gereken yerler listesine soktuk. Gecekondu yıkım çalışmalarımız elbette devam edecek. Ancak göreve geldiğimizden itibaren söz verdiğimiz gibi yollarımızı asfaltladık, parklarımızın bakımlarını yaptık, tesislerimizin eksiklerini giderdik. Daha yaşanabilir bir kent inşa etmek istiyorsanız eserler bırakmanız gerekir. Bizler de ortaya koyduğumuz eserlerle ve hizmetlerle gecekondu kenti olan Keçiören’i modern kent haline getirdik.”
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Bugün 11:05 TSİ Ankara/ Keçiören- Belediye

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