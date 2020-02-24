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Yenimahalle’den Muratpaşa’ya 10 fark

Türkiye Hentbol Federasyonu Kadınlar Süper Ligi’nde mücadele eden Yenimahalle Belediyesi SK, galibiyet sayısını 10 maça çıkardı.

Elif Duman
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Türkiye Hentbol Federasyonu Kadınlar Süper Ligi’nde mücadele eden Yenimahalle Belediyesi SK, galibiyet sayısını 10 maça çıkardı. Kendi evinde Muratpaşa Belediyesi SK ile karşılaşan Yenimahalle, sahadan 35-25 galip ayrıldı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk Spor Kompleksi’nde oynanan karşılaşmada maçın tümünü üstün götüren Yenimahalle’nin melekleri, yakaladığı fırsatları iyi değerlendirerek galip gelen taraf olmasını bildi. Seyirci desteğini de arkasına alan Yenimahalle maça; Hanna, Ceylan, Fatma, Ceren, Bilgenur, Esra ve kalede Fatma yedisi ile başladı.

Bilgenur ve Hanna’nın ardı ardına attığı gollerle ilk devreyi 16-11 önde kapatan altın kanatlı melekler, etkili oyunu ile seyirciden büyük alkış topladı.

Altın kanatlı melekler 10’uncu galibiyetini aldı

Mehtap Şimşek ve Pınar Ünlü Hatipoğlu ikilisinin yönettiği karşılaşmada, iki takımın kıyasıya mücadelesini keyifle izleyen hentbol severler, heyecanlı dolu dakikalar yaşadı. Yenimahalle’ye galibiyeti getiren goller; Bilgenur (10), Hanna (8), Olga (7), Fatma (3), Edanur, Ceylan ve Esra (2), Nurceren (1) ile geldi.

Kadınlar Süper Ligde 10’uncu galibiyetini alan Yenimahalle Belediyesi SK, 29 Şubat tarihinde deplasmanda karşılaşacağı Pazarspor maçı öncesinde moral buldu.
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Bugün 10:04 TSİ Ankara/ Yenimahalle- Belediye

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