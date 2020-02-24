Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 11:16 TSİ- Belediye G: Bugün 11:30 TSİ

Çankaya’da Corona Virüs Semineri

Çankaya Belediyesi, Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip corona virüs ( COVİD-19) hakkında kreşlerde ve baharevlerinde seminer düzenliyor.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Çankaya Belediyesi, Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip corona virüs ( COVİD-19) hakkında kreşlerde ve baharevlerinde seminer düzenliyor. Virüslerden korunmaya yönelik önlemlerin anlatıldığı seminerler, Ata Gündüz Bakımevi ile Esat, 100. Yıl ve Sokullu Baharevlerinde gerçekleşti.

Çankaya Belediyesi, Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip corona virüsten ( COVİD-19)  korunmaya karşı birimlerinde seminer düzenliyor. Çankaya Belediyesinin özel sağlık kuruluşlarında indirim sağlayan Sağlık Kart protokolü imzaladığı Özkaya Tıp Merkezi'nden Murat Ergin Ata Gündüz Bakımevinde öğretmenlere ve velilere bulaşıcı hastalıklar konusunda alınması gereken tedbirleri aktardı. Çankaya Hastanesi Uzm. Dr. Ayfer Aydoğdu Kızılay ise Esat Baharevinde virüslerden en çok etkilenebilecek ileri yaştaki vatandaşlara korunma yollarını anlattı. Çankaya Belediyesi sağlıkçılarının sürdürdüğü bilgilendirme toplantıları kapsamında 100. Yıl ve Sokullu Baharevinde de bağışıklık sistemi zayıf, ileri yaş kişilerin ve kronik hastalığı olanların virüsten çok daha çabuk etkilenebileceği paylaşıldı.

İnsandan insana öksürük, aksırık, öpüşme ve el sıkışma sonucunda damlacık enfeksiyonu yoluyla bulaştığı düşünülen corona virüsün yol açtığı belirtileri baş ağrısı, boğaz ağrısı, öksürük, burun akıntısı, ateş olarak sıralayan uzmanlar, istirahat etmenin, dengeli beslenmenin, bol sıvı tüketmenin önemine vurgu yaptılar. Uzmanlar ayrıca et, yumurta ve hayvansal gıdaların iyi pişirilmesi gerektiğinin üzerinde duran uzmanlar, enfekte kişilerle yakın temastan kaçınılması, dokundukları çevreyi dezenfekte edilmesi, ellerin sık sık yıkanması, kalabalık ortamlara girilmemesi konusunda da uyarılarda bulundular.

Corona virüs hakkında alınması gereken tedbirler ve korunma yollarının anlatıldığı seminerler Çankaya Belediyesine bağlı Çankaya Evi, Baharevi ve kreşlerde devam edecek.
# BELEDİYE HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Mamak’ta Balkan Rüzgarı Esti mask
Mamak’ta Balkan Rüzgarı Esti
Bin sayı barajını aştı mask
Bin sayı barajını aştı
Altındağ’ın tonton teyzeler sınıfı mask
Altındağ’ın tonton teyzeler sınıfı
Ankara Kalesi şimdi daha güvenli mask
Ankara Kalesi şimdi daha güvenli
YENİMEK'in hizmeti sınırları aşıyor mask
YENİMEK'in hizmeti sınırları aşıyor
Başkan Köse muhtarlarla bir araya geldi mask
Başkan Köse muhtarlarla bir araya geldi
Başkent 153’ten duygulandıran sürpriz mask
Başkent 153’ten duygulandıran sürpriz
Çankaya'da Eşitlik ve Farkındalık Ayı Başlıyor mask
Çankaya'da Eşitlik ve Farkındalık Ayı Başlıyor
Engelli Ailelere Motivasyon Semineri mask
Engelli Ailelere Motivasyon Semineri
Başkan Yaşar Yozgatlılarla bir araya geldi mask
Başkan Yaşar Yozgatlılarla bir araya geldi

Bugün 11:16 TSİ Ankara/ Çankaya- Belediye

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Mamak’ta Balkan Rüzgarı Esti mask
Mamak’ta Balkan Rüzgarı Esti
Bin sayı barajını aştı mask
Bin sayı barajını aştı
YENİMEK'in hizmeti sınırları aşıyor mask
YENİMEK'in hizmeti sınırları aşıyor
Başkan Köse muhtarlarla bir araya geldi mask
Başkan Köse muhtarlarla bir araya geldi
Engelli Ailelere Motivasyon Semineri mask
Engelli Ailelere Motivasyon Semineri
Başkan Yaşar Yozgatlılarla bir araya geldi mask
Başkan Yaşar Yozgatlılarla bir araya geldi
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
ATO Başkanı Baran ve Vali Şahin Hurdacılar Sitesinde mask
ATO Başkanı Baran ve Vali Şahin Hurdacılar Sitesinde
Vajina Daraltma Nedir? mask
Vajina Daraltma Nedir?
Sincan Belediyesinden “Virüs” Önlemi mask
Sincan Belediyesinden “Virüs” Önlemi
SİNAN ATEŞ VE TURGAY BAŞTUĞ DEMİREL'İ ZİYARET ETTİ mask
SİNAN ATEŞ VE TURGAY BAŞTUĞ DEMİREL'İ ZİYARET ETTİ
Keçiören’de 5 bin fidan dağıtıldı mask
Keçiören’de 5 bin fidan dağıtıldı
Keçiören’de metruk yapılar yıkılıyor mask
Keçiören’de metruk yapılar yıkılıyor

GALERİ

ATO’dan Üyelerine 7/24 Belge Hizmeti mask
ATO’dan Üyelerine 7/24 Belge Hizmeti
Koç Holding “MLMM 4.0” atağını Tüpraş ile başlattı mask
Koç Holding “MLMM 4.0” atağını Tüpraş ile başlattı
Kulvarları farklı olsa da aynı okulda motive oluyorlar mask
Kulvarları farklı olsa da aynı okulda motive oluyorlar
İstanbul Devlet Tiyatrosunda Bu Hafta (21 Ocak-26 Ocak) mask
İstanbul Devlet Tiyatrosunda Bu Hafta (21 Ocak-26 Ocak)
Mamak’ta santur konseri büyüledi mask
Mamak’ta santur konseri büyüledi
“SIFIR BİR” Anadolu’da Fırtına Gibi Esti mask
“SIFIR BİR” Anadolu’da Fırtına Gibi Esti
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL