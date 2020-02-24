Çankaya’da Corona Virüs Semineri

Çankaya Belediyesi, Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip corona virüs ( COVİD-19) hakkında kreşlerde ve baharevlerinde seminer düzenliyor. Virüslerden korunmaya yönelik önlemlerin anlatıldığı seminerler, Ata Gündüz Bakımevi ile Esat, 100. Yıl ve Sokullu Baharevlerinde gerçekleşti.

Çankaya Belediyesi, Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip corona virüsten ( COVİD-19) korunmaya karşı birimlerinde seminer düzenliyor. Çankaya Belediyesinin özel sağlık kuruluşlarında indirim sağlayan Sağlık Kart protokolü imzaladığı Özkaya Tıp Merkezi'nden Murat Ergin Ata Gündüz Bakımevinde öğretmenlere ve velilere bulaşıcı hastalıklar konusunda alınması gereken tedbirleri aktardı. Çankaya Hastanesi Uzm. Dr. Ayfer Aydoğdu Kızılay ise Esat Baharevinde virüslerden en çok etkilenebilecek ileri yaştaki vatandaşlara korunma yollarını anlattı. Çankaya Belediyesi sağlıkçılarının sürdürdüğü bilgilendirme toplantıları kapsamında 100. Yıl ve Sokullu Baharevinde de bağışıklık sistemi zayıf, ileri yaş kişilerin ve kronik hastalığı olanların virüsten çok daha çabuk etkilenebileceği paylaşıldı.

İnsandan insana öksürük, aksırık, öpüşme ve el sıkışma sonucunda damlacık enfeksiyonu yoluyla bulaştığı düşünülen corona virüsün yol açtığı belirtileri baş ağrısı, boğaz ağrısı, öksürük, burun akıntısı, ateş olarak sıralayan uzmanlar, istirahat etmenin, dengeli beslenmenin, bol sıvı tüketmenin önemine vurgu yaptılar. Uzmanlar ayrıca et, yumurta ve hayvansal gıdaların iyi pişirilmesi gerektiğinin üzerinde duran uzmanlar, enfekte kişilerle yakın temastan kaçınılması, dokundukları çevreyi dezenfekte edilmesi, ellerin sık sık yıkanması, kalabalık ortamlara girilmemesi konusunda da uyarılarda bulundular.

Corona virüs hakkında alınması gereken tedbirler ve korunma yollarının anlatıldığı seminerler Çankaya Belediyesine bağlı Çankaya Evi, Baharevi ve kreşlerde devam edecek.