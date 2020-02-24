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Başkent 153’ten duygulandıran sürpriz

Vatandaşın her türlü şikayet ve talebini 7/24 esasıyla değerlendirerek çözüm üreten Ankara Büyükşehir Belediyesi “Başkent 153” ekipleri, bir annenin dileğini de gerçekleştirdi.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Vatandaşın her türlü şikayet ve talebini 7/24 esasıyla değerlendirerek çözüm üreten Ankara Büyükşehir Belediyesi “Başkent 153” ekipleri, bir annenin dileğini de gerçekleştirdi. Başkent 153’e talepte bulunan Firdevs Kırkurt’un evine gidilerek, 11 aylık bebeğine sünnet kıyafeti hediye edildi.

Vatandaşlardan gelen şikayet, istek ve önerileri 7/24 esasına göre değerlendiren ve çözüm üreten Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkentli bir aileyi daha mutlu etti.

Başkent 153 ekipleri, 11 aylık bebeği için sünnet kıyafeti talebinde bulunan Firdevs Kırkurt’un evine giderek sürpriz yaptı.

BİR ANNE VE ÇOCUK MUTLUYSA DÜNYA MUTLUDUR

Başkent 153 ekiplerini karşısında görünce mutluluğunu gizleyemeyen anne Firdevs Kırkurt duygulu anlar yaşadı.

Bir annenin isteğine duyarsız kalmayan Başkent 153, 11 aylık Enes’e sünnet kıyafeti hediye etti. 11 aylık bebeklerini sünnet ettirdiklerini ancak sünnet kıyafeti alamadıklarını belirten Firdevs Kırkurt, “Bana bu mutlu anı yaşattığı için Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne çok teşekkür ederim. Bizler için çok güzel bir anı olacak, her zaman sizleri hatırlayacağız.” dedi.

Her yaş ve meslek grubundan gelen talepleri dikkate aldıklarını belirten Başkent 153 Koordinatörü Nurhak İyidoğan ise, “Başkent 153’e Firdevs hanımdan çocuğunun sünnetini gerçekleştirdiklerini fakat ona sünnet kıyafeti giydirememenin üzüntüsünü yaşadıklarını ifade eden bir mesaj geldi. Bizler de duyarsız kalamadık ve vatandaşımızın mutluluğu için yardımcı olmak adına bu hediyeyi getirdik. Ne mutlu bize ki bir anne ve çocuğunun yüzünü güldürebildik” değerlendirmesinde bulundu.
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