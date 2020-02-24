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Ankara Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu'ndan Baran'a Ziyaret

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, “Ankara’nın spor ekonomisinden pay alabilmesi için modern tesislere ihtiyacımız var.”

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Ankara Ticaret Odası ( ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, dünyada spor ekonomisinin kısa sürede önemli gelişim gösterdiğini, bu gelişimde spor organizasyonlarının önemli rolü olduğunu belirterek, “Ankara’nın spor ekonomisinden pay alabilmesi için modern tesislere ihtiyacımız var.” dedi.

Ankara Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (AASKF) Başkanı Murat Kandazoğlu ve yönetim kurulu üyeleri Baran’ı makamında ziyaret etti. Federasyon olarak yürüttükleri çalışmaları anlatan Kandazoğlu, Başkent’te sporu geliştirmeye yönelik hazırladıkları projeler hakkında bilgi verdi.  Ankara’nın nüfusuna oranla amatör spor kulübü sayısının yetersizliğini vurgulayan Kandazoğlu, tesis eksikliğine de dikkat çekti. Amatör sporların çocuklar ve gençler için spordan çok daha fazla anlam ifade ettiğinin altını çizen Kandazoğlu, “Spor çocuklarımıza takım olma, aynı hedefe doğru ilerleme ve kardeşlik kültürünü öğretiyor. Gençlerimizin daha sağlıklı ve başarılı yetişmesi için spor en temel yoldur. Bu yolu çocuklarımıza hep açık tutalım.” dedi.

ATO Başkanı Baran da, konuşmasında Amatör Spor Kulübünde futbol oynadığını hatırlatarak, sporun bireysel gelişim için ve çocukların toplumsal hayata hazırlanması için önemli olduğunu kaydetti.  Ülkelerin rekabet alanı olan sporun yanı sıra spor ekonomisinin de rekabet unsuru haline geldiğini anlatan Baran, spor organizasyonları, bu organizasyonlarla ortaya çıkan turizmin önemli bir ekonomi oluşturduğunu söyledi. Baran, “uluslararası müsabakalar seyahat edenler, malzemeler nedeniyle büyük bir ekonomi oluşturuyor. Futbol başta olmak üzere Ankara’da milli maçlar oynanması ekonomimize katkı sağlayacaktır. Ankara’nın spor ekonomisinden pay alabilmesi için modern tesislere ihtiyacımız var.” dedi.

DİJİTAL BAĞIMLILIK TUZAĞINA KARŞI SAHALAR

Dijitalleşmeyle birlikte sporun sağlıklı nesiller yetiştirmek için daha da önemli hale geldiğini vurgulayan Baran, “Çocuklarımız, zamanlarının çocuğunu ekran başında, hareketsiz ve asosyal biçimde geçiriyor. Gençlerimizi dijital bağımlılık tuzağına düşmeden kurtarmanın  ve zihinsel ve bedensel olarak sağlıklı gelişimini sağlamak için spora önem vermemiz gerekiyor. Çocuklarımızı bilgisayar başında oturmak yerine sahalarda yetiştirelim “ diye konuştu. Baran, Ankara Ticaret Odası olarak Ankara’da sporu geliştirecek her türlü çalışmanın içinde yer alacaklarını da sözlerine ekledi.

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