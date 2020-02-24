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Ankara Kalesi şimdi daha güvenli

Ankara Büyükşehir Belediyesi, asırlık Ankara Kalesi’nde Zindan Kale Burçları’nda korkuluk imalatı ve uyarı tabelası montaj çalışmalarını tamamlandı.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Ankara Büyükşehir Belediyesi, asırlık Ankara Kalesi’nde Zindan Kale Burçları’nda korkuluk imalatı ve uyarı tabelası montaj çalışmalarını tamamlandı. Güvenlik amaçlı yapılan korkuluklar kalenin silüetini bozmadan ve tarihi dokuya uygun olarak yerleştirildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, asırlık tarihi Ankara Kalesi’nde korkuluk ve uyarı tabelası montaj çalışmalarını tamamlandı.

Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanlığı, Başkent’in tarihine ışık tutan Ankara Kalesi’nde büyük bir titizlikle ve tarihi yapıya zarar vermeden korkuluk imalatı yaptı.

ÖNCELİK GÜVENLİK

Yerli ve yabancı turistlerin güvenliğini önceleyen Büyükşehir Belediyesi, Ankara Kalesi surlarındaki düşme tehlikesine karşı önlem amaçlı korkuluk imalatı projesini kısa sürede hayata geçirdi.

Projeye uygun olarak çalışma yürüten ekipler, Zindan Kale Burçları’nın duvarlarına 1,2-1,6 metre yüksekliğinde, 81,5-3 metre uzunluğunda korkuluk montajı gerçekleştirdi.

Ankara Kalesi’nin silüetini bozmadan montajı yapılan korkuluklara Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanan uyarı levhaları da yerleştirildi.
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