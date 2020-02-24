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Bin sayı barajını aştı

Mamak Belediyesi Basketbol Takımı oyuncusu Mustafa Baki Görür, önemli bir başarıya imza attı.

Elif Duman
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Mamak Belediyesi Basketbol Takımı oyuncusu Mustafa Baki Görür, önemli bir başarıya imza attı. Gösterdiği performansla kariyerinde bin sayı barajını geçen Mustafa Baki Görür, ödülünü maç öncesi Mamak Belediyesi Meclis üyesi Mustafa Başer ve Mamak Belediyesi Basketbol Takımı As Başkanı Ramazan Koçak’ın elinden aldı. 

Amacımız Mamak’ı en iyi yerlerde temsil etmek

Mamak Belediyesi Basketbol Takımı oyuncusu Mustafa Baki Görür, “Öncelikle böyle bir ödüle layık görüldüğüm için son derece mutluyum. Kariyerim için önemli bir başarı elde ettim. Tabi bu bireysel başarı ancak basketbol bir takım oyunu. Şuan Mamak Belediyesi Basketbol Takımı için ter döküyoruz. Amacımız Mamak’ı en iyi yerlerde temsil etmek.” dedi.
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Bugün 13:03 TSİ Ankara/ Mamak- Belediye

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