Beypazarı ve Kara-Kulca Kardeş Oldu

Beypazarı Belediyesi Hayri Özalp Başkanlık Konağı’nda Belediye Başkanı Tuncer Kaplan ile bir araya gelen Kara-Kulca Belediye Başkanı Pirimberdi Dıykanov iki şehrin sosyal, kültürel ve ekonomik ilişkilerini geliştirmek amacıyla alınan karar sonrası kardeş şehir protokolü imzaladı.
Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, ‘İlçemiz ve Kara-Kulca Belediyelerinin arasında imzalanan iyi niyet protokolünden duydukları memnuniyeti dile getirerek, ilçeye ziyaretlerinden dolayı Başkan Pirimberdi Dıykanov ve beraberindeki heyete teşekkür etti.
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