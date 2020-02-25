Beypazarı ve Kara-Kulca Kardeş Oldu

Beypazarı Belediyesi Hayri Özalp Başkanlık Konağı’nda Belediye Başkanı Tuncer Kaplan ile bir araya gelen Kara-Kulca Belediye Başkanı Pirimberdi Dıykanov iki şehrin sosyal, kültürel ve ekonomik ilişkilerini geliştirmek amacıyla alınan karar sonrası kardeş şehir protokolü imzaladı.

Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, ‘İlçemiz ve Kara-Kulca Belediyelerinin arasında imzalanan iyi niyet protokolünden duydukları memnuniyeti dile getirerek, ilçeye ziyaretlerinden dolayı Başkan Pirimberdi Dıykanov ve beraberindeki heyete teşekkür etti.