Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 09:40 TSİ- Belediye G: Bugün 09:42 TSİ

Altındağ’ın satranç şampiyonları belli oldu

Altındağ Belediyesi Gençlik Merkezleri satranç turnuvası sona erdi, Altındağ’ın satranç şampiyonları belli oldu.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Altındağ Belediyesi Gençlik Merkezleri satranç turnuvası sona erdi, Altındağ’ın satranç şampiyonları belli oldu. Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı da, final müsabakalarında gençleri yalnız bırakmadı.

Altındağ Belediyesi Gençlik Merkezleri, geleceğin satranç şampiyonlarını belirledi. Gençlik Merkezlerinde satranç kursuna devam eden gençler, Geleneksel Satranç Turnuvası’nda buluştu. 17 Gençlik Merkezi’nden yaklaşık 700 Altındağlı gencin 1 ay boyunca mücadele ettiği satranç turnuvasında, 64 genç finale kaldı. Final müsabakası, Ulucanlar Yarı Açık Cezaevi’nde gerçekleştirildi.

ŞAMPİYON AYDINLIKEVLER’DEN

Final müsabakası çekişmeli anlara sahne oldu. Kıran kırana geçen mücadelelerde, gençler başarılı ve yetenekli oldukları kadar, sabırlı ve kararlı olduklarını da gösterdi. Yirmişer dakikalık maçlar üzerinden yapılan elemeler ile derece için mücadele veren gençler, turnuvada kıyasıya yarıştı. Satranç eğitmenleri Şükran Demir ve Taner Aka’nın gözetmenliğinde gerçekleşen çekişmeli mücadelelerin sonunda, Aydınlıkevler Mahallesi Abdurrahim Karakoç Gençlik Merkezi’nden Ahmet Tuğşad Öz birinci olurken, aynı merkezden Enes Çelik ikinci oldu. Karapürçek Mahallesi Sezai Karakoç Gençlik Merkezi’nden Özber Baran ise turnuvanın üçüncü ismi oldu.

SABIR, AZİM VE İRADE…

Final müsabakalarında Başkan Asım Balcı da gençleri yalnız bırakmadı. Satrancın sabır, azim ve irade gerektiren bir spor dalı olduğunu söyleyen Başkan Balcı, turnuvaya katılma cesareti ve kararlılığı gösteren gençleri tebrik etti. Başkan Balcı “Altındağ Belediyesi olarak gençlerimizin sporla ve sanatla uğraşmalarına büyük önem veriyoruz. Aileler mutlaka çocuklarını satranca veya başka spor dallarına yönlendirmeli. Sporla, sanatla uğraşan gençler kötü alışkanlıklardan uzak durur, bu sayede sağlıklı ve güzel nesiller yetişir. Bugün bu turnuvaya katılan tüm genç sporculara teşekkür ediyor ve başarılarının devamını diliyorum.” dedi.

“ŞAMPİYON TÜM ALTINDAĞLI ÇOCUKLAR…”

Turnuvada şampiyonluk ipini göğüsleyen Abdurrahim Karakoç Gençlik Merkezi üyesi Ahmet Tuğşad Öz ise, turnuvayı kazandığı için çok mutlu olduğunu söyledi. Gençlik merkezinde aldığı satranç eğitimi sayesinde şampiyon olabildiğini söyleyen başarılı sporcu “Şampiyon olabilmek için düzenli ve çok çalıştım. Güzel bir turnuva oldu. Heyecanlı maçlar oynandı. Tüm arkadaşlarımı kutluyorum. Bence bu turnuvanın şampiyonu tüm Altındağlı çocuklardır. Bize bu imkanları sunan herkese çok teşekkür ederim.” ifadelerini kullandı.
# BELEDİYE HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Başkan Altınok: "Binalarda projeye aykırı tadilat yapılmamalı" mask
Başkan Altınok: "Binalarda projeye aykırı tadilat yapılmamalı"
Kahramankazan zabıtası denetimlerini sürdürüyor mask
Kahramankazan zabıtası denetimlerini sürdürüyor
Sincan’da Misafir Öğrenciler “Ebru Sanatı” ile Tanıştı mask
Sincan’da Misafir Öğrenciler “Ebru Sanatı” ile Tanıştı
"El Ele Sil Baştan" mask
"El Ele Sil Baştan"
Keçiören’de el emeği ürünler gelire dönüşüyor mask
Keçiören’de el emeği ürünler gelire dönüşüyor
Yenimahalle'nin miniklerinden yardım eli mask
Yenimahalle'nin miniklerinden yardım eli
Kent Tarım’a ilgi büyük mask
Kent Tarım’a ilgi büyük
Keçiören’de günlük 900 ton çöp bertaraf ediliyor mask
Keçiören’de günlük 900 ton çöp bertaraf ediliyor
Mamak Adını Dünyaya Yazdırdı mask
Mamak Adını Dünyaya Yazdırdı
Kaçak Hurdacılara Denetim mask
Kaçak Hurdacılara Denetim

Bugün 09:40 TSİ Ankara/ Altindağ- Belediye

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Engelli Ailelere Motivasyon Semineri mask
Engelli Ailelere Motivasyon Semineri
Başkan Yaşar Yozgatlılarla bir araya geldi mask
Başkan Yaşar Yozgatlılarla bir araya geldi
Doyasıya eğlendiler mask
Doyasıya eğlendiler
Sincan’da Misafir Öğrenciler “Ebru Sanatı” ile Tanıştı mask
Sincan’da Misafir Öğrenciler “Ebru Sanatı” ile Tanıştı
SAKÜDER'den Alper Taşdelen'e Onur Ödülü mask
SAKÜDER'den Alper Taşdelen'e Onur Ödülü
Kahramankazan’da salgın hastalıklarla mücadele seferberliği mask
Kahramankazan’da salgın hastalıklarla mücadele seferberliği
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
ATO Başkanı Baran ve Vali Şahin Hurdacılar Sitesinde mask
ATO Başkanı Baran ve Vali Şahin Hurdacılar Sitesinde
Keçiören’de 5 bin fidan dağıtıldı mask
Keçiören’de 5 bin fidan dağıtıldı
Keçiören’de metruk yapılar yıkılıyor mask
Keçiören’de metruk yapılar yıkılıyor
SİNAN ATEŞ VE TURGAY BAŞTUĞ DEMİREL'İ ZİYARET ETTİ mask
SİNAN ATEŞ VE TURGAY BAŞTUĞ DEMİREL'İ ZİYARET ETTİ
Ankara Kalesi şimdi daha güvenli mask
Ankara Kalesi şimdi daha güvenli
Çankaya’da Corona Virüs Semineri mask
Çankaya’da Corona Virüs Semineri

GALERİ

ATO’dan Üyelerine 7/24 Belge Hizmeti mask
ATO’dan Üyelerine 7/24 Belge Hizmeti
Koç Holding “MLMM 4.0” atağını Tüpraş ile başlattı mask
Koç Holding “MLMM 4.0” atağını Tüpraş ile başlattı
Kulvarları farklı olsa da aynı okulda motive oluyorlar mask
Kulvarları farklı olsa da aynı okulda motive oluyorlar
İstanbul Devlet Tiyatrosunda Bu Hafta (21 Ocak-26 Ocak) mask
İstanbul Devlet Tiyatrosunda Bu Hafta (21 Ocak-26 Ocak)
Mamak’ta santur konseri büyüledi mask
Mamak’ta santur konseri büyüledi
“SIFIR BİR” Anadolu’da Fırtına Gibi Esti mask
“SIFIR BİR” Anadolu’da Fırtına Gibi Esti
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL