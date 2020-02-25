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Geleceğin Doktorları O’SIG ile İlk Kongrelerini Gerçekleştirdi

Türkiye’nin ilk ve tek öğrenci odaklı cerrahi kuruluşu olan O’SIG (Okan Surgery Interest Group), ilk kongresini gerçekleştirdi.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Türkiye’nin ilk ve tek öğrenci odaklı cerrahi kuruluşu olan O’SIG (Okan Surgery Interest Group), ilk kongresini gerçekleştirdi. İstanbul Okan Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Semih Baskan ve İstanbul Okan Üniversitesi Hastanesi hekimlerinin konuşmacı olduğu kongreye çeşitli illerden toplam 432 tıp öğrencisi katıldı.

8-9 Şubat tarihlerinde O’SIG (Okan Surgery Interest Group) tarafından düzenlenen ve İstanbul Okan Üniversitesi’nin ev sahipliğini yaptığı 1. O’SIG Klinik Kongresi gerçekleştirildi. Bu sene ilki düzenlenmiş olan bu kongreye, çeşitli illerden gelen 432 tıp fakültesi öğrencisi katıldı.

Hekimler öğrenciler ile deneyimlerini paylaştı

Kongrenin ilk günü İstanbul Okan Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı ve O’SIG danışmanı olan Prof. Dr. Semih Baskan’ın konuşmasıyla başladı. Açılış konuşmasının ardından İstanbul Okan Üniversitesi Hastanesi hekimlerinden; Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Abut Kebudi tarafından onkoplastik meme cerrahisi, Nefroloji Uzmanı Prof. Dr. Gürsel Yıldız ve Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Abdulcabbar Kartal tarafından böbrek nakli paneli, Prof. Dr. Semih Baskan tarafından Türkiye’de ilk yapay kalp nakli hikayesi sunuldu. Öğleden sonraki oturumda ise; Prof. Dr. Koray Acarlı tarafından karaciğer nakli konferansı ve Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Taner Kıvılcım tarafından tiroid nodüllerine cerrahi yaklaşım konferansı ile Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Aydın Gözü tarafından vücut estetiği konulu sunum gerçekleştirildi.

Birçok branştan hekim katıldı

Kongrenin 2. gününde ise Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Ömer Faruk Ünverdi tarafından mikrocerrahi paneli, Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Atilla Yılmaz tarafından nöromodülasyon ve derin beyin stimülasyonu paneli, Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Sedat Dalbayrak tarafından omurga cerrahisi konferansı, Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Başak Bostancı tarafından göz hastalıklarına cerrahi yaklaşım konferansı ve Prof. Dr. Denyan Mansuroğlu tarafından yapay kalp nakli konferansıyla birincisi gerçekleştirilen O’SIG Klinik Kongresi sona erdi.

O’SIG nedir?

Açılımı Okan Surgery Interest Group olan bu topluluk, 2 Mayıs 2019 tarihinde İstanbul Okan Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Semih Baskan’ın danışmanlığıyla Amerikan Cerrahlar Koleji’nin en genç üyesi olan Tıp Fakültesi 3. Sınıf öğrencimiz Hasib Samadi tarafından kurulan Türkiye’nin ilk öğrenci cerrahi topluluğudur. Çeşitli tıbbı web siteler, dernekler ve yurt dışı öğrenci cerrahi toplulukları ile anlaşması olan O’SIG öğrencilerimize özel indirimler ve yurt dışı staj imkanları sunacak.

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