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Mamak Adını Dünyaya Yazdırdı

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, gençliğin iyi bir şekilde yetişmesi için spora yönlendirilmesinin gayretinde olduklarını kaydetti.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Geçtiğimiz hafta İstanbul’da yapılan İnternational Turkish Open Tournament’te iki ikincilik ve bir üçüncülük elde ederek, İsveç’te gerçekleşecek Dünya Taekwondo Başkanlık Kupası’na katılmaya hak kazanan Mamak Belediyesi Taekwondo Takımı, İsveç’te gerçekleşen Başkanlık Kupası maçında mindere çıkan takım sporcularından Tuğba Yılmaz’ın aldığı ikincilik ile adını dünyaya duyurdu. 58 ülke ve 2200 sporcunun katıldığı şampiyona da 53 kg ile Rus rakibini deviren Tuğba Yılmaz, gümüş madalyanın sahibi oldu.

Başarı Mamak’ın

Gençliğe ve spora büyük önem verdiklerini kaydeden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, gençliğin iyi bir şekilde yetişmesi için spora yönlendirilmesinin gayretinde olduklarını kaydetti. Köse, “İlçemizde sporun gelişmesi ve yaygınlaşması adına gençlerimizi spora teşvik ediyoruz. Yeniden canlandırdığımız Mamak Belediyesi Spor Kulübümüzde de çok değerli hocalarımız var ve özverili çalışmalarla önemli başarılara imza atıyorlar. Sporcularımızın elde ettiği son başarı ise ilçemiz için çok değerli. Hem ülkemizi hem de Güzel Mamak’ımızı temsil etmeye hak kazanan tüm sporcularımızı can-ı gönülden kutluyor, sporcu kardeşlerimizin bu başarıyı elde etmesinde emeği olan kulüp yöneticilerimizi, antrenörlerimizi, sporcularımızı ve ailelerini tebrik ediyorum.” dedi.

En büyük gücümüz belediyemiz

Türkiye’nin en başarılı kulüplerinden biri olduklarını bir kez daha kanıtladıklarını belirten Mamak Belediyesi Tekvando Takımı Antrenörü Sezai Yalçın, “Her zaman olduğu gibi kulübümüz Mamak Belediyesi Spor Kulübünün Tekvando branşındaki bu büyük başarısının arkasındaki en büyük güç Mamak Belediyemiz ve bize güvenen, inanan ve tüm desteğini sunan Başkanımız Murat Köse’dir. Başkanımıza başarılarımızla karşılık vermeye ve şehrimizi gururlandırmaya devam edeceğiz.” dedi.  

 
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Bugün 10:16 TSİ Ankara/ Mamak- Belediye

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