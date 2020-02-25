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Keçiören’de el emeği ürünler gelire dönüşüyor

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “KEÇMEK Kurs Merkezimizde iğne oyasından tel kırmaya, halı dokumadan ahşap oymacılığına kadar birçok alanda, 5 bin 79 öğrencimiz 57 branşta eğitim alıyor.''

Elif Duman
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Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “KEÇMEK Kurs Merkezimizde iğne oyasından tel kırmaya, halı dokumadan ahşap oymacılığına kadar birçok alanda, 5 bin 79 öğrencimiz 57 branşta eğitim alıyor. İstihdama dönük attığımız adımlar kapsamında üretime teşvik ettiğimiz KEÇMEK öğrencileri el emeği ürünlerini de satmaya başladı” dedi.

“İSTİHDAMA KATKI SUNUYORUZ”

Keçiören Sanat ve Meslek Edindirme Kursları (KEÇMEK) kursiyerleri, Başkan Turgut Altınok’un talimatıyla Mevlana Kültür ve Spor Merkezi ile Yunus Emre Kültür Merkezinde açılan stantlarda 27 ayrı alanda ürettikleri el emeği ürünlerini ekonomik gelire dönüştürmeye başladı.

Keçiören’i üreten ve el emeğiyle katma değer ortaya koyan bir kent yapmak için çalışma alanlarını genişleteceklerini belirten Başkan Altınok, “KEÇMEK, vatandaşımızın istihdam edilmelerine katkı sunmak için hizmet veren eğitim kurumlarımızdır. Vatandaşımızın ilgi duyduğu sanatı icra etmesini de bu merkezlerimiz aracılığıyla sağlıyoruz. Çalışmayan kadınlarımızın sosyalleşmesi ve meslek edinmesi açısından da kurs merkezlerimiz oldukça verimli işler yapıyor. Kadınlarımızın kurs merkezlerimizde ve evlerinde ürettikleri el emeği göz nuru ürünlerini belediyemiz aracılığıyla ekonomik gelire dönüştürmelerini sağlamak temel hedefimiz.” diye konuştu.
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Bugün 11:15 TSİ Ankara/ Keçiören- Belediye

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