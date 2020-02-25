Kahramankazan zabıtası denetimlerini sürdürüyor

Kahramankazan Belediyesi zabıta ekipleri vatandaşların sağlıklı ve hijyenik gıdalar tüketmesi için denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Kahramankazan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Ekipler vatandaşların yoğun olarak kullandığı gıda ürünü satışı yapılan iş yerleri başta olmak üzere halk sağlığını ilgilendiren tüm işletmelerde denetimler yapıyor.

Vatandaşların daha güvenli alışveriş yapabilmeleri için denetimlerini aralıksız sürdüren ekiple iş yerlerinin genel temizliği işyeri açma ve çalışma ruhsatları satılan ürünlerin orijinalliği başta olmak üzere tüm konularda iş yerlerini denetliyor.

Önceliğimiz halkımızın sağlığı

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz halkın sağlığı ve huzurunun en önemli öncelikleri olduğunu söyledi. Vatandaşların güven içinde alışveriş yapmaları amacıyla ekiplerin denetimlerini sıklaştırdığını ifade eden Oğuz Zabıta ekiplerimiz halk sağlığı için özel önem taşıyan denetimlerini titizlikle yürütüyor. Denetimlerdeki amacımız vatandaşlarımızın alışverişlerinde suiistimal gösteren kişi ve işletmeleri uyarmak ve ikaz etmek. Yaptığımız denetimlerde işletme sahiplerinden sorumlulukları konusunda daha dikkatli ve titiz olmalarını rica ediyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğanın talimatları doğrultusunda vatandaşlarımızın konforu ve huzuru için tüm alanlarda elimizden geleni yapıyoruz. Önceliğimiz halkımızın sağlığı diye konuştu.