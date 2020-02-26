Altındağ’da Batıl İnanç ve Hurafeler Semineri

Altındağ Belediyesi Aydınlıkevler Erkek Yaşam Merkezi üyeleri, “Batıl İnanç ve Hurafeler” konulu seminere katıldı. Ankara İl Müftülüğü Vaizi Mehmet İmadettin Türe tarafından verilen seminerde, “batıl inanç, bidat ve hurafe” gibi kavramlara açıklık getirildi ve bunların zararları anlatıldı.

“ALLAH NE DİLERSE, İNSANIN BAŞINA O GELİR.”

“Günümüzde birçok bidat ve hurafenin yaygın bir şekilde hayata aktarıldığını üzülerek görmekteyiz. Bu yanlışlıklardan dönülmesi, bidat ve hurafelere inanç gösterilmemesi ve doğru davranışların elde edilmesi çok önemli…” diyen Vaiz Mehmet İmadettin Türe, bu kavramların ne olduğunu ve çıkış sebeplerini katılımcılara anlattı. Türe “Batıl inanç, bidat ve hurafelerin bilinçli olarak üretilmesi, cehalet, kültür etkileşimi, İslamiyet öncesinden günümüze kalan gelenek ve görenekler, eski dinlerden kalan alışkanlıklar, çok sevap kazanmak veya dinî vecibeleri fazlasıyla ifa etmek düşüncesiyle doğmuş ve yaygınlaşmıştır. Günümüzde halkımız arasında birçok şey, ya uğurlu ya da uğursuz sayılmaktadır. Kimileri ayların, kimileri günlerin veya gecelerin, kimileri hayvanların, kimileri ise bazı eşyaların uğursuzluğuna veya uğurlu olduklarına inanmaktadır. Unutmayalım ki; insanın başına Yüce Allah’ın dilemesinden başka hiçbir şey gelmemektedir.” dedi.

Konuşmasına Kuran-ı Kerim’den örnekler vererek devam eden Türe, “Eğer Allah sana herhangi bir zarar verecek olursa, bil ki onu, O’ndan başka giderebilecek yoktur. Eğer sana bir hayır dilerse, O’nun lütfunu engelleyebilecek de yoktur. O bunu kullarından dilediğine eriştirir.” ifadelerini kullandı.