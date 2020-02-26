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Avrupa Konseyi'nden İABB'ye ödül

Başkanlığını Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’ın yaptığı İç Anadolu Belediyeler Birliği, gerçekleştirdiği başarılı çalışmalar ve yerel demokrasiye katkıları sebebiyle “Avrupa Yerel Demokrasi Haftası Ortağı” unvanı ve ödülüne layık görüldü.

Elif Duman
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Başkanlığını Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’ın yaptığı İç Anadolu Belediyeler Birliği, gerçekleştirdiği başarılı çalışmalar ve yerel demokrasiye katkıları sebebiyle “Avrupa Yerel Demokrasi Haftası Ortağı” unvanı ve ödülüne layık görüldü.

Fransa/Strasbourg’da Türkiye’nin kurucu üyesi olduğu ve 47 üye ülkeden oluşan Avrupa Konseyi’nin düzenlediği etkinliklerde, Başkan Yaşar adına ödülü alan İABB Genel Sekreteri Salim Çoruk, “Bu güzel ödülü, İç Anadolu Belediyeler Birliğimiz, üye belediyelerimiz ve ülkemiz adına almaktan onur ve mutluluk duyuyorum” dedi.

İABB örnek oldu

Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi’nin 2007 yılında başlattığı Avrupa Yerel Demokrasi Haftası kapsamında, Avrupa şehirlerinde ve bölgelerinde vatandaş katılımını bir araç olarak kullanarak, demokratik ve kucaklayıcı bir toplum oluşturulması amacıyla düzenlenen etkinliklerde Türkiye’den sadece İç Anadolu Belediyeler Birliği çalışmalarıyla örnek oldu.

Vatandaşların belediyeleri ilgilendiren konularda sürece katılması ve yerel seçilmişlerin yükümlülüklerinin farkındalığı Avrupa’da yerel diplomasinin güçlendirilmesi için aktiviteler gerçekleştirerek en aktif birlik olan İABB, fiili katılım ve faaliyet raporları değerlendirilerek “Avrupa Yerel Demokrasi Haftası Ortağı” unvanını aldı.

Strasbourg’da düzenlenen programda İABB’nin ödülünü Yenimahalle Belediye Başkanı ve İABB Başkanı Fethi Yaşar adına Genel Sekreteri Salim Çoruk aldı.
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Dün 10:23 TSİ Ankara/ Yenimahalle- Belediye

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