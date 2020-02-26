Çankaya'dan Sağlıklı Yaş Alma Sohbetleri

Çankaya Belediyesinin Baharevlerinde başlattığı "Aramızda Kalmasın; Sağlıklı Yaş Alma Sohbetleri" seminer dizisi farklı konularıyla devam ediyor.

Çankaya Belediyesinin Baharevi sakinlerine yönelik düzenlediği "Aramızda Kalmasın; Sağlıklı Yaş Alma Sohbetleri" farklı konularıyla Baharevi sakinlerini aydınlatmaya devam ediyor.

Çankaya Belediyesinin vatandaşlara sağlık konusunda büyük kolaylık sağladığı Sağlık Kart protokolüne imza attığı kuruluşlarla işbirliği halinde düzenlediği seminerlerden 'Her Hüzün Depresyon Mudur? bölümü Oran Bahar Evinde yoğun bir katılımla gerçekleşti.

Bahar Evi sakinlerine sağlıklı yaşlanma konusunda çeşitli zamanlarda seminerler düzenleyen Çankaya Belediyesi, Sağlıklı Yaş Alma Sohbetleri kapsamında 'Her Hüzün Depresyon Mudur? konusunu ele aldı.

Çankaya Belediyesi Oran Baharevinde gerçekleşen ve yoğun bir katılımın olduğu seminere Ufuk Üniversitesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Bölümünden Dr. Ahmet Gül konuşmacı olarak katıldı.

Hüzün duygusuyla depresyon halinin birbiriyle iç içe ve ortak noktalarının çok fazla olmasına rağmen birbirinden farklı durumlar olduğunu vurgulayan Gül, hüznün normal bir durum, depresyonun ise anormal bir durum olduğunu sözlerine ekledi.

Hüzün ve depresyon durumlarında alınabilecek önlemler konularında da deneyimlerini paylaşan Gül, Bahar Evi sakinlerinin sağlıklı yaşlanma konularındaki sorularına da cevap verdi.