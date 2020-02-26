Başkan Altınok: "Keçiören dünya kenti olacak"

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Gecekondular şehri Keçiören’i 1994-2009 yılları arasında yaptığımız çalışmalarla modern bir kent haline getirdik. Keçiören’i, bu 10 aylık görev süremizde de yine tesis, park ve sokaklarımızda yaptığımız çalışmalarla önceki dönemimizdeki standardına kavuşturduk. İlçemizi eski cazibesinin de üzerine çıkaracak olan vizyon projelerimizle dünya kentleri arasına sokacağız.” dedi.

“KEÇİÖREN ÖNCEKİ STANDARDINA ULAŞTI”

Sabahın ilk saatlerinden gece geç saatlere kadar ilçedeki sokak, park ve caddeleri tek tek gezen Başkan Altınok, seçim sürecinde Keçiörenli vatandaşın 4 ana talep ve beklentisinin olduğunu belirtti. Başkan Altınok, “15 yıllık görev süremizde Keçiören’in bir standardı vardı. Bu seçim sürecinde vatandaşımızın nabzını tuttuğumuzda 4 ana problemle karşılaştık.

Birincisi Keçiören'in meşhur park ve pazarlarında düzenin bozulduğu, ikincisi uyuşturucu kullanımının arttığı, üçüncüsü işsizlik problemi ve dördüncüsü de temizlik konusuydu” diyerek şöyle konuştu:

“HOŞ BİR SADÂ İLE KARŞILANIYORUZ”

“İlk göreve geldiğimiz gün pazara gittik ve 4 saatte pazardan çıkamadık. Normalde 45 dakikada tamamladığımız denetimlerimizin süresi uzamış, vatandaşımızın şikâyeti artmıştı. Bu talepleri tek tek karşılayarak 10 aylık sürede vatandaşlarımızın şikâyetlerini büyük oranda azalttık. Artık pazarlarımız 45 dakikada denetleyebiliyoruz. Problemlerden ziyade artık hoş bir sohbetle, hoş bir sadâ ile karşılanıyoruz.”

“TEPEDEN TIRNAĞA TADİLAT ÇALIŞMASI YÜRÜTTÜK”

Başkan Altınok, 10 aylık görev süresince yapılan çalışmaları genel hatlarıyla değerlendirerek şu bilgileri verdi:

“Estergon Kalesinde tepeden tırnağa tadilat çalışması yürüttük. Burada belediyemizin işlettiği restoranımız kapalıydı, tekrar hizmete açtık. Deniz Dünyası Ankara'da hiçbir belediyede yoktu. Buranın da bir tadilat çalışmasını tamamladık ve yeni deniz canlıları getirerek burayı büyüteceğiz. 100 parkımızın tadilat çalışmasını tamamladık. Diğerlerinde de çalışmalarımız devam ediyor. Eğitim kurumlarımızda, sosyal ve kültürel tesislerimizde spor komplekslerimizi de yeniledik. Şimdi vizyon projemiz olan Cumhuriyet Kulesinin hafriyat çalışmaları devam ediyor. 40 gün içerisinde ihalesini yaparak 2021’de açılışını yapacağız. Türkiye’de olmayan, dünyada da çok az olan bir projeyi daha hayata geçiriyoruz. Bu proje; ses, ışık ve müzik gösterisinin yapılacağı Türk Dünyası Su ve Gül Meydanı projemizdir. Dünyanın en güzel meydanını Keçiören’e yapacağız. Kariyer Ofisi kurarak da yaklaşık 140 vatandaşımıza iş imkânı sağladık.”