Haberler Ankara Haberler Ankara
Dün 12:11 TSİ- Belediye G: Dün 12:13 TSİ

Başkan Altınok: "Keçiören dünya kenti olacak"

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Gecekondular şehri Keçiören’i 1994-2009 yılları arasında yaptığımız çalışmalarla modern bir kent haline getirdik.''

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
mask
Haber albümü için resme tıklayın

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Gecekondular şehri Keçiören’i 1994-2009 yılları arasında yaptığımız çalışmalarla modern bir kent haline getirdik. Keçiören’i, bu 10 aylık görev süremizde de yine tesis, park ve sokaklarımızda yaptığımız çalışmalarla önceki dönemimizdeki standardına kavuşturduk. İlçemizi eski cazibesinin de üzerine çıkaracak olan vizyon projelerimizle dünya kentleri arasına sokacağız.” dedi.

“KEÇİÖREN ÖNCEKİ STANDARDINA ULAŞTI”

Sabahın ilk saatlerinden gece geç saatlere kadar ilçedeki sokak, park ve caddeleri tek tek gezen Başkan Altınok, seçim sürecinde Keçiörenli vatandaşın 4 ana talep ve beklentisinin olduğunu belirtti. Başkan Altınok, “15 yıllık görev süremizde Keçiören’in bir standardı vardı. Bu seçim sürecinde vatandaşımızın nabzını tuttuğumuzda 4 ana problemle karşılaştık.

Birincisi Keçiören'in meşhur park ve pazarlarında düzenin bozulduğu, ikincisi uyuşturucu kullanımının arttığı, üçüncüsü işsizlik problemi ve dördüncüsü de temizlik konusuydu” diyerek şöyle konuştu:

“HOŞ BİR SADÂ İLE KARŞILANIYORUZ”

“İlk göreve geldiğimiz gün pazara gittik ve 4 saatte pazardan çıkamadık. Normalde 45 dakikada tamamladığımız denetimlerimizin süresi uzamış, vatandaşımızın şikâyeti artmıştı. Bu talepleri tek tek karşılayarak 10 aylık sürede vatandaşlarımızın şikâyetlerini büyük oranda azalttık. Artık pazarlarımız 45 dakikada denetleyebiliyoruz. Problemlerden ziyade artık hoş bir sohbetle, hoş bir sadâ ile karşılanıyoruz.” 

“TEPEDEN TIRNAĞA TADİLAT ÇALIŞMASI YÜRÜTTÜK”

Başkan Altınok, 10 aylık görev süresince yapılan çalışmaları genel hatlarıyla değerlendirerek şu bilgileri verdi:

“Estergon Kalesinde tepeden tırnağa tadilat çalışması yürüttük. Burada belediyemizin işlettiği restoranımız kapalıydı, tekrar hizmete açtık. Deniz Dünyası Ankara'da hiçbir belediyede yoktu. Buranın da bir tadilat çalışmasını tamamladık ve yeni deniz canlıları getirerek burayı büyüteceğiz. 100 parkımızın tadilat çalışmasını tamamladık. Diğerlerinde de çalışmalarımız devam ediyor. Eğitim kurumlarımızda, sosyal ve kültürel tesislerimizde spor komplekslerimizi de yeniledik. Şimdi vizyon projemiz olan Cumhuriyet Kulesinin hafriyat çalışmaları devam ediyor. 40 gün içerisinde ihalesini yaparak 2021’de açılışını yapacağız. Türkiye’de olmayan, dünyada da çok az olan bir projeyi daha hayata geçiriyoruz. Bu proje; ses, ışık ve müzik gösterisinin yapılacağı Türk Dünyası Su ve Gül Meydanı projemizdir. Dünyanın en güzel meydanını Keçiören’e yapacağız. Kariyer Ofisi kurarak da yaklaşık 140 vatandaşımıza iş imkânı sağladık.”
# BELEDİYE HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Büyükşehir Salgın Hastalıklara Karşı Önlemlerini Artırdı mask
Büyükşehir Salgın Hastalıklara Karşı Önlemlerini Artırdı
Çankaya'dan Sağlıklı Yaş Alma Sohbetleri mask
Çankaya'dan Sağlıklı Yaş Alma Sohbetleri
Sakarya’da 13 bin çiçek açtı mask
Sakarya’da 13 bin çiçek açtı
Başkan Altınok: "Kütüphanelerimiz 24 saat açık olacak" mask
Başkan Altınok: "Kütüphanelerimiz 24 saat açık olacak"
Şeker gibi etkinlik mask
Şeker gibi etkinlik
Avrupa Konseyi'nden İABB'ye ödül mask
Avrupa Konseyi'nden İABB'ye ödül
Toplu Taşıma Araçlarında Unutulan Eşyalar Satışa Çıkarılacak mask
Toplu Taşıma Araçlarında Unutulan Eşyalar Satışa Çıkarılacak
Yenimahalle'de aydınlık yarınlar yetişiyor mask
Yenimahalle'de aydınlık yarınlar yetişiyor
Altındağ’da Batıl İnanç ve Hurafeler Semineri mask
Altındağ’da Batıl İnanç ve Hurafeler Semineri
Başkan Altınok: "Binalarda projeye aykırı tadilat yapılmamalı" mask
Başkan Altınok: "Binalarda projeye aykırı tadilat yapılmamalı"

Dün 12:11 TSİ Ankara/ Keçiören- Belediye

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Beypazarı ve Kara-Kulca Kardeş Oldu mask
Beypazarı ve Kara-Kulca Kardeş Oldu
Mamak’ta Balkan Rüzgarı Esti mask
Mamak’ta Balkan Rüzgarı Esti
Kahramankazan’da termal sera dönemi mask
Kahramankazan’da termal sera dönemi
Çankaya'dan Sağlıklı Yaş Alma Sohbetleri mask
Çankaya'dan Sağlıklı Yaş Alma Sohbetleri
Engelli Ailelere Motivasyon Semineri mask
Engelli Ailelere Motivasyon Semineri
Keçiören’de ağaçlandırma seferberliği devam ediyor mask
Keçiören’de ağaçlandırma seferberliği devam ediyor
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
Corona Korkusu, Corona Gerçeğinden Daha Büyük mask
Corona Korkusu, Corona Gerçeğinden Daha Büyük
Toplu Taşıma Araçlarında Unutulan Eşyalar Satışa Çıkarılacak mask
Toplu Taşıma Araçlarında Unutulan Eşyalar Satışa Çıkarılacak
Ankara Kalesi şimdi daha güvenli mask
Ankara Kalesi şimdi daha güvenli
DJI Dronlar Korona Virüs’le Savaşıyor mask
DJI Dronlar Korona Virüs’le Savaşıyor
Corona Virüsüne Medyanın İlgisi mask
Corona Virüsüne Medyanın İlgisi
Büyükşehir Salgın Hastalıklara Karşı Önlemlerini Artırdı mask
Büyükşehir Salgın Hastalıklara Karşı Önlemlerini Artırdı

GALERİ

ATO’dan Üyelerine 7/24 Belge Hizmeti mask
ATO’dan Üyelerine 7/24 Belge Hizmeti
Koç Holding “MLMM 4.0” atağını Tüpraş ile başlattı mask
Koç Holding “MLMM 4.0” atağını Tüpraş ile başlattı
Kulvarları farklı olsa da aynı okulda motive oluyorlar mask
Kulvarları farklı olsa da aynı okulda motive oluyorlar
İstanbul Devlet Tiyatrosunda Bu Hafta (21 Ocak-26 Ocak) mask
İstanbul Devlet Tiyatrosunda Bu Hafta (21 Ocak-26 Ocak)
Mamak’ta santur konseri büyüledi mask
Mamak’ta santur konseri büyüledi
“SIFIR BİR” Anadolu’da Fırtına Gibi Esti mask
“SIFIR BİR” Anadolu’da Fırtına Gibi Esti
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL